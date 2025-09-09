我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日以7千萬元交保獲釋，步出北院隨即發表長篇談話，不僅要總統賴清德「好好想一想」，還提到「大罷免32：0，檢察官是重要因素」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，柯文哲交保如同哥吉拉重出江湖，精氣神也許還更強大了，可喜可賀；一番話引網友狠酸：「你可加入民眾黨啦。」柯文哲昨交保後感嘆，羈押24小時不見天日，整整1年來，昨天是他第一次看到陽光。他也批評檢察官將他關押1年，到底查到什麼？民進黨做夢都沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨。針對大罷免32：0的結果，柯文哲亦直指，大家心裡都清楚，就是這幾個檢察官把台灣司法信任度摧毀掉。不過，柯文哲仍強調要正面看待這段經歷，表示要心存善念、盡力而為，並希望台灣「有我們可以變得更好」，不要像賴清德讓整個台灣四分五裂。聽完柯文哲談話，游盈隆表示猶如看見哥吉拉重現江湖。他提到，柯文哲感謝小草一路不離不棄，砲轟北檢濫權起訴，狂轟今上把台灣搞得四分五裂，似乎把心底的話一下子全宣洩而出。游盈隆認為，顯然1年的關押對柯文哲的精氣神沒多大傷害，也許還更強大了，可喜可賀；經過地獄火試煉過的哥吉拉，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是一個超級變數，它的衝擊與影響有多大？可拭目以待。此外，游盈隆說，柯P言之鑿鑿地說「大罷免32：0，檢察官是很重要因素」是有趣的因果推論，但究竟是直接因果或間接因果？恐仍需花點時間釐清。