前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日以7千萬元交保獲釋，步出北院隨即發表長篇談話，不僅猛批總統賴清德「把台灣搞到四分五裂」，還提到「大罷免32：0，檢察官是重要因素」。對此，新北市議員戴湘儀發文感慨，希望柯文哲可以找回臉膨膨的瞇眼笑容，一個政治人物犯錯就該負責，但如果清白，就該還他清白。戴湘儀昨發文表示，看見柯文哲更加蒼白的頭髮、消瘦的臉頰，以及不同過往的滄桑眼神，也已經很久沒看到柯文哲整個人清晰地、靠近地站在小草和媒體面前，讓她心中很難過，也有許多感慨。戴湘儀痛批，政治的殘酷，在過去1年間，深刻且血淋淋地呈現在大眾面前，柯文哲失去的自由告訴大家，司法不該變成政治鬥爭裡的工具與武器。刑事訴訟的基本原則就是在法院確定判決有罪之前，都應被推定為無罪，無論是那一張手寫的小紙條、或是那一個找不到的人，或是一句加速行政流程的話語，都在在顯示其不合理之處。戴湘儀認為，政治人物犯錯就該負責，但如果清白，就該還人清白。審判從來不該由仇恨或立場來決定，而是由事實與證據來定義。戴湘儀也提到，她記得自己離開記者工作，要轉職到新北市政府擔任侯市長副發言人時，記者問了柯文哲這件事，柯P說：「她會做得很好」，讓她在後來的工作有了更多的信心，她一直是感激的。