美國非農就業數據意外疲軟，市場消化數據的同時，晶片大廠博通也持續受到強勁財報的帶動，激勵AI類股聯動上漲，美股四大指數週一全面收漲，帶動台北股市今（9）日開盤上漲103.08點、來到24650.46點，隨後一路走高，最高來到24789.74點，再創歷史新高。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.4點、來到260.18點。今日開盤量大強勢個股：矽統、眾達-KY、精成科、康霈*、系統電；開盤量大弱勢個股：萬泰科、台船、萬潤、國精化、日月光投控。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1195元；鴻海開盤上漲1元、來到204.5元；聯發科開盤上漲15元、來到1445元。投資人等待週三即將公布的8月生產者物價指數（PPI）及週四的消費者物價指數（CPI），以及美國勞工統計局的非農年度基準修正，以判斷經濟走勢並評估是否有更大降息空間。CME的FedWatch工具，交易員已完全消化聯準會9月降息1碼（25個基點）的預期，並反映有10%的機率可能一次降息2碼。美股四大指數全數走高，道瓊指上漲114.09點或0.25%，收45514.95點，那斯達克指數上漲98.311點或0.45%，收21798.7點，標普500指數上漲13.65點或0.21%，收6495.15點，費半指數上漲48.211點或0.84%，收5809.61點。科技股漲跌互見，特斯拉下跌1.27%，蘋果下跌0.76%，Alphabet下跌0.34%，Meta下跌0.02%，帕蘭泰爾上漲1.95%，亞馬遜上漲1.51%，微軟上漲0.65%。半導體多數走揚，博通傳接獲OpenAI百億美元大單，股價勁揚3.21%，輝達上漲0.77%，高通上漲0.25%，超微小漲0.18%，美光微漲0.07%，應用材料下跌0.43%，英特爾微跌0.04%。台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.55%，收在247.19元，聯電ADR上漲1.32%，收在6.89美元，日月光ADR上漲9.93%，收在11.51美元。