味全龍傳奇球星「大師兄」林智勝日前舉行引退賽，場面隆重，他特別邀請15歲女兒林禹融站上舞台，與味全龍韓籍女神李多慧及啦啦隊小龍女同台熱舞，身為父女檔的合體瞬間成為焦點，影片在社群平台迅速瘋傳，討論度直線飆升，不僅因為表演本身，也因為「星二代」身份掀起正反聲浪。然而林禹融站C位演出卻被外界酸「靠爸」，對此林禹融自我檢討表示那天表情確實不OK，並表示：「什麼靠關係，超好笑，我自己是當笑話在看啦！」展現高EQ。
表現引關注卻遭酸言 高EQ回應酸民
林禹融當天站在舞台C位，與林襄、李多慧等啦啦隊女神同框，不少人驚呼「大師兄的基因太強大」，但也有人質疑她「靠關係上台」。更有觀眾挑剔她的表情管理，認為看起來略顯嚴肅。不過禹融本人並未逃避批評，反而在Threads上自我檢討，直言「那天表情的確不太OK，但我真的很努力」。
面對外界酸言，林禹融展現高EQ，反笑說「什麼靠關係，超好笑，我自己是當笑話在看啦」。她強調會繼續努力改進，並感謝所有給予建議與支持的聲音。這樣的回應不僅化解爭議，也讓更多網友力挺她的勇敢與坦然。
林智勝引退賽愛女登場 星二代氣場強大
除了舞台表現，林禹融的外型也成為焦點。她繼承父親林智勝的深邃眉眼與霸氣氣場，跳舞時展現活力與自信，完全不輸專業啦啦隊成員，網友紛紛留言大讚：「大師兄基因太強」、「女兒真的不能偷生」，認為她的舞台魅力未來發展潛力無窮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林禹融當天站在舞台C位，與林襄、李多慧等啦啦隊女神同框，不少人驚呼「大師兄的基因太強大」，但也有人質疑她「靠關係上台」。更有觀眾挑剔她的表情管理，認為看起來略顯嚴肅。不過禹融本人並未逃避批評，反而在Threads上自我檢討，直言「那天表情的確不太OK，但我真的很努力」。
面對外界酸言，林禹融展現高EQ，反笑說「什麼靠關係，超好笑，我自己是當笑話在看啦」。她強調會繼續努力改進，並感謝所有給予建議與支持的聲音。這樣的回應不僅化解爭議，也讓更多網友力挺她的勇敢與坦然。
除了舞台表現，林禹融的外型也成為焦點。她繼承父親林智勝的深邃眉眼與霸氣氣場，跳舞時展現活力與自信，完全不輸專業啦啦隊成員，網友紛紛留言大讚：「大師兄基因太強」、「女兒真的不能偷生」，認為她的舞台魅力未來發展潛力無窮。