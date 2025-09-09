我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智勝愛女（白褲）合體小龍女在爸爸的引退賽演出。（圖／記者張一笙攝）

▲林智勝愛女外型遺傳父親霸氣基因，氣場不輸明星，網友直呼潛力驚人。（圖／記者張一笙攝）

味全龍傳奇球星「大師兄」林智勝日前舉行引退賽，場面隆重，他特別邀請15歲女兒林禹融站上舞台，與味全龍韓籍女神李多慧及啦啦隊小龍女同台熱舞，身為父女檔的合體瞬間成為焦點，影片在社群平台迅速瘋傳，討論度直線飆升，不僅因為表演本身，也因為「星二代」身份掀起正反聲浪。然而林禹融站C位演出卻被外界酸「靠爸」，對此林禹融自我檢討表示那天表情確實不OK，並表示：「什麼靠關係，超好笑，我自己是當笑話在看啦！」展現高EQ。林禹融當天站在舞台C位，與林襄、李多慧等啦啦隊女神同框，不少人驚呼「大師兄的基因太強大」，但也有人質疑她「靠關係上台」。更有觀眾挑剔她的表情管理，認為看起來略顯嚴肅。不過禹融本人並未逃避批評，反而在Threads上自我檢討，直言「那天表情的確不太OK，但我真的很努力」。面對外界酸言，林禹融展現高EQ，反笑說「什麼靠關係，超好笑，我自己是當笑話在看啦」。她強調會繼續努力改進，並感謝所有給予建議與支持的聲音。這樣的回應不僅化解爭議，也讓更多網友力挺她的勇敢與坦然。除了舞台表現，林禹融的外型也成為焦點。她繼承父親林智勝的深邃眉眼與霸氣氣場，跳舞時展現活力與自信，完全不輸專業啦啦隊成員，網友紛紛留言大讚：「大師兄基因太強」、「女兒真的不能偷生」，認為她的舞台魅力未來發展潛力無窮。