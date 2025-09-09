我是廣告 請繼續往下閱讀

▲位於緬甸的「KK園區」，號稱東南亞最終站，是個十分恐怖的地方。（圖／驚爆新聞線YT）

▲中國電影《孤注一擲》以緬甸「KK園區」為原型，還原中國在東南亞的詐騙產業鏈。（圖／翻攝自微博）

位於緬甸妙瓦底（Myawaddy, Myanmar）與泰國交界的莫伊河（Moei River）沿岸，如今矗立著龐大的詐騙園區「KK園區」。這座佔地達210公頃的園區，外觀宛如矽谷科技園區，內有醫院、餐廳、銀行與別墅，但實際上卻是跨國犯罪集團操控的詐騙重鎮，充斥著人口販運與暴力壓迫。根據澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）的數據，自2021年緬甸軍政府奪權以來，邊境的詐騙園區數量從11處暴增至27處，平均每月擴張面積達5.5公頃。無人機影像顯示，包括KK Park、Tai Chang與Shwe Kokko等園區，近期仍持續新建設施，甚至加裝衛星網路接收器，以因應泰國切斷跨境電力、網路與燃料的封鎖措施。根據英國媒體《衛報》報導，這些園區設有嚴密防禦工事，例如圍籬、檢查哨與瞭望塔。其中Dongmei Park更被分析為高度鞏固的詐騙據點。園區內，管理層享有豪華住宅與專屬會客空間，甚至利用假象來欺騙海外投資者，營造「成功人士」的假身份。泰國警方指出，部分園區使用馬斯克的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，並曾查獲走私中的終端設備。逃出的受害者描述園區內人間煉獄般的生活，例如若無法完成詐騙績效，將遭到電擊或酷刑懲罰。今年初約7,000名受困者在泰國、中國與緬甸邊境武裝組織合作下獲救，但專家估計仍有多達10萬人被囚禁於此，來自亞洲與非洲至少11國的受害者中，不乏因虐待而殘廢甚至失明者。一名來自菲律賓的男子Mateo回憶，他去年以為到泰國應聘客服，卻遭販運至KK園區，護照被沒收，每日被迫冒充女性與美國老人網聊，誘使對方提供聯絡方式再交給詐騙團隊。他說，園區內戒備森嚴，「想逃根本不可能，四周都是持槍警衛。」ASPI研究員納森‧魯瑟（Nathan Ruser）直言，詐騙產業已成緬甸軍政府的「生存必要」，軍方需要依賴犯罪收益維持統治，而且不敢得罪掌控邊境的武裝勢力。美國「國際慈愛行動」（Acts of Mercy International）東南亞主任艾咪‧米勒（Amy Miller）警告，國際社會低估了此問題的規模，類似模式恐已擴散至斯里蘭卡與奈及利亞，「這些園區彷彿匯聚了世上所有的邪惡。」