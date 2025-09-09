今（9）日全台門市「星巴克買一送一」星享成雙好友分享日，外送平台也有咖啡優惠，foodpanda輸入優惠碼「週二星享日」再折70元；全新周邊商品「綠圍裙黑貓」馬克杯、瓷盤、吊飾及收納娃包超萌開搶。摩斯漢堡大杯咖啡、經典奶茶35元隱藏買法分享。
全台星巴克買一送一！外送咖啡「再折70元」優惠碼：週二星享日
◾️全台門市星巴克買一送一！即日起至9月10日，活動期間11:00-20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分門市、車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
◾️外送咖啡優惠碼「週二星享日」再折70元！今天foodpanda周二指定品項好友分享日，9月9日(二)活動期間，全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、冰焦糖瑪奇朵，其中一杯星巴克招待。2杯「特大杯冰那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）。
《NOWNEWS》記者推薦，再使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，滿額279元輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」更便宜開喝。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
星巴克「綠圍裙黑貓」新品！馬克杯、瓷盤、吊飾及收納娃包
貓奴們快衝！星巴克萌貓來襲，全新周邊商品「綠圍裙黑貓」系列搶先看，「星眸黑貓馬克杯」豎起貓耳、還把俏皮尾巴作為握把；「萌眼黑貓不鏽鋼彈蓋瓶」滿滿黑貓表情插圖；「黑貓萌掌造型瓷盤組」可愛生活必備。
呼應吊飾穿搭熱潮，星巴克首度推出娃包組合「綠圍裙黑貓掛飾組」，吊飾黑貓咖啡師穿上綠圍裙，還有專屬滿版插圖內裡設計的專屬收納包，更有實用小口袋設計；另有一款毛茸茸「星眸黑貓透明收納包」，搭配貓耳與拉鍊尾巴並內附束口袋，實用細節滿滿有夠療癒。全系列9月10日起線上門市搶先預購，部分商品則於10月1日起提供金星禮兌換與線上預訂服務平台銷售。
而星禮程金星禮與線上門市，也推出清新萌貓插畫風格的「貓咪造型杯蓋馬克杯」與「32OZ沐綠貓咪冷水壺」，繪滿時髦穿搭的各品種貓貓，也很吸睛。
摩斯漢堡：咖啡、奶茶「加10元多一件」！35元爽喝
摩斯漢堡9月「開學超值省」優惠券！除了早餐＋大杯冰紅茶套餐才79元，推薦飲料「加10元多一件」，可樂、雪碧「任選2杯45元」，大杯摩斯咖啡、經典奶茶「任選2杯70元」。
《NOWNEWS》記者分享，9月使用「開學超值省」優惠券，天天都能喝到一杯35元的大杯摩斯咖啡，比「週二摩斯咖啡日」全時段49元常態優惠更便宜，一整個月都划算。提醒大家，僅限臨櫃點購，APP、網路訂餐、外送、自助點餐機不適用；「飲料加10元多一件」不可與套餐點心優惠合併使用。
