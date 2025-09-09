我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林采緹的情趣用品品牌第1年就創下千萬元營業額。（圖／翻攝自＠sunnylin_520）

▲林采緹強調新產品上市前會和男友親自試用，確認產品的品質。（圖／翻攝自＠sunnylin_520）

▲林采緹先前投資的海南雞飯相當亮眼，不過因人力不足，無法維持品質最終收攤。（圖／翻攝自＠sunnylin_520）

35歲女星先前淡出演藝圈，轉戰投資情趣用品副業，開業第1年就衝破千萬營收！因Cosplay「蛇姬」走紅的她，雖曾與男星胡睿兒有過一段婚姻，但她離婚後在事業上絲毫不鬆懈，不僅自學會計、行銷，更與朋友合資砸300萬元在前年創立情趣用品品牌「SAUCE」，且產品堅持「和男友親自用過才賣」，開業第1年就衝破千萬營收，如今更傳出加碼百萬元研發新品，預計年底登場。據《鏡週刊》報導，林采緹近年來轉戰副業，不但投資海南雞飯，更在前年創立情趣品牌「SAUCE」，產品推出後超乎預期，可說是男女通吃，短時間內便累積穩定客源。且經營全靠自己摸索，不僅自學會計、行銷，甚至在情趣產品上市前，還會和男友親自試用，堅持「不好用絕不上架」，讓品牌快速累積好口碑。隨著林采緹的品牌知名度越來越高，「SAUCE」竟遭詐騙集團盯上，假粉專、假網站如雨後春筍般冒出，打著半價促銷詐騙，讓不少粉絲紛紛受騙，不過她透露，品牌並未因此受影響，反而因此越炒越熱，業績不減反增。林采緹和穩交3年的男友不只是感情穩定，更成了創業戰友。雖然先前的海南雞飯一度打進百貨，因人力不足最終收攤。林采緹吸收先前經驗，新創情趣品牌，成功殺出一條血路，繳出亮眼成績單，更信心喊話，要讓品牌成為業界指標。