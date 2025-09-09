我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年全新推出 XO醬組禮盒，有三款風味各具醬料，是中秋送禮的新選擇。（圖／業者提供）

近年來，中秋送禮蛋黃酥成了主流，「享沐時光莊園渡假酒店」為了讓顧客有更多選擇，推出由主廚團隊研發製作的土鳳梨酥禮盒，以及 XO醬禮盒，鳳梨酥搭配XO醬，另類組合為節慶送禮添驚喜。行銷公關部郭仲紋經理表示，今年推出的土鳳梨酥禮盒，採用台灣在地台農二號鳳梨，酸甜風味濃郁，果肉纖維紮實，並嚴選法國發酵奶油與無水奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥，入口天然果香交織酸中帶甜口感，層次分明！此外，今年全新推出 XO醬組禮盒，是中秋送禮的新選擇。由主廚嚴選頂級食材、經慢火細煨，打造的三款醬料各具風味，包括瑤柱蝦干醬：選用上等干貝與蝦干，鮮香濃郁、口感厚實，適合搭配熱炒或海鮮料理，展現奢華海味。其次是陰豉小丁香：融合傳統豆豉與細緻丁香魚，鹹香回甘、帶有濃厚的家常風味，特別適合拌飯、拌麵，呈現樸實又耐吃的滋味。金絲銀魚海鮮醬：以銀魚與多種海鮮細細烹調，入口細緻柔和，鮮味與香氣平衡，無論是佐粥或入菜，都能提升料理層次。尤其，精美禮盒包裝設計更添質感，送禮自用兩相宜。即日起至10月6日訂購皆享優惠，不論是企業贈禮，或是自家團圓聚餐佐味，都能在這個中秋找到專屬的美味。取貨日期為09月17日早上10點後，訂購專線:037-742-878。(A)享沐土鳳梨酥8入組680元、(B)XO醬禮盒組1280元、(A+B)禮盒組合，9折優惠價1764元。