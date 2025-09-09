我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲昨以7000萬元交保，並批總統賴清德讓台灣變得四分五裂，要「賴清德好好想一想」。對此，總統府發言人郭雅慧今（9）日受訪時表示，台灣是一個民主自由法治的國家，用攻擊元首或者是污衊司法的方法無助於釐清事實，也期盼民眾黨能夠勇敢的面對司法、相信司法。柯文哲涉京華城案昨以新台幣7000萬元交保，他表示，檢察官查一年什麼都沒查到，民進黨做夢都沒想到，民眾黨會這麼乾淨，這案子根本是冤獄；他並表示，「希望台灣因為有我們可以變得更好，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」。針對柯文哲案，郭雅慧上午出席活動時表示，基於對於司法的尊重，總統府對於任何司法偵辦當中的案件不會發表任何的評論，不過也不接受不是事實的抹黑。郭雅慧強調，總統府的立場始終是一致的，任何人只要涉犯了法律，不論黨派、不論何人、不論身份，「我們都支持檢調，要依法來釐清事實，也能夠依法究辦」。郭雅慧說，因為台灣是一個民主自由法治的國家，用攻擊元首或者是污衊司法的方法無助於釐清事實，也期盼民眾黨能夠勇敢的面對司法、相信司法。