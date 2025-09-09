我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲昨交保後，綠營名嘴斷言柯文哲一定參選2028，甚至考慮盧柯配。台灣民眾黨中央委員江和樹戲謔地說，應該感謝民進黨如此折磨、訓練柯文哲，進修一年的柯已經徹底進化成2.0，他認為柯文哲未來只會有兩種選擇，「要嘛就當正的，否則就當造浪者」。綠營名嘴王瑞德昨日發文表示，只要京華城案未有罪定讞，柯文哲當然可以參選2028年正副總統。不過柯文哲只會嘴巴說要選，以抬高自己身價，最後還是會妥協盧（盧秀燕）柯配。「因為他關了一年非常了解，當選免關、落選被關」。台中市議員江和樹今（9）日大酸：「王瑞德的話會聽嗎？」他表示從昨天的發言，大家已經看到柯文哲進化至2.0，看到他完全改變了。接著他開酸民進黨「我們也感謝你們如此的折磨、訓練，讓柯文哲進修1年，讓他改變了」。江和樹認為，對於2028總統大選，柯文哲要嘛就當正的，否則就成為造浪者。他表示百姓都了解台灣經濟很差，「因為民進黨太會執政了，整天只會搞政治」，無論柯文哲如何選擇，最終目標一定是藍白合作，讓民進黨下台。