▲錦雯在民視八點檔《好運來》和游安順（如圖）對戲。（圖／民視提供）

演員錦雯近日在民視八點檔《好運來》即興演唱一句香頌歌曲，播出後電視台需支付5萬元版權費，劇中她和游安順飾演的公公對戲，公公突然問她能不能唱一段香頌，她因此演唱金曲獎台語女歌手李竺芯的〈足芳足芳〉裡的一句「足芳足芳足芳」，唱片公司向電視台追5萬元版權費，讓錦雯學了一課。對此，民視今（9）日對《NOWNEWS今日新聞》表示，「謝謝演員用心，因為播出時效問題，製作單位已經支付版權費用。」根據《鏡週刊》報導，這段演出並不是原本劇本寫的內容，但拍攝當下導演沒有喊停，是錦雯的即興表演，且因開拍前游安順曾在化妝間和錦雯分享這首歌，正式開拍時，游安順即興點名她能不能唱歌，她也選了這首歌唱，過去她認為只唱4小節以內不用付費，現在才知道，原來每唱一個字都需要支付版權費用。電視台也決定支付這筆款項，錦雯對製作人的大方處理表示感謝，並認為這是一次寶貴的學習經驗，應尊重創作者的智慧財產權，她已主動向高層表達願分擔一半費用的意願，同時也計畫未來自己創作歌曲，避免再發生類似的版權問題。過去藝人白冰冰也曾因中視《我愛冰冰Show》高達6千萬元的音樂版權糾紛，一度身陷困境，為保團隊生計，她曾咬牙扛下節目製作成本，自掏腰包處理版權問題。現在《我愛冰冰Show》轉到民視，名稱改為《超級冰冰Show》，節目一集約有20首歌，每首版權費從1萬元到8萬元不等，美籍製作下來花費可能達百萬元，所幸電視台有協助處理版權費。