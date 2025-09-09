我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家即起指定口味熱狗買一送一。（圖／取自全家）

▲全家開學季指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲，最低第2件只要10元起。（圖／取自全家、記者整理）

▲7-11歡慶9/9台灣狗狗日，人氣寵物品牌 西莎 、寶多福指定品項特價。（圖／取自7-11、記者整理）

今（9）日為台灣狗狗日，7-11即日起至9月30日優惠，西莎蒸鮮包買2送1、寶多福犬乾糧買2送1；除了狗狗吃好料，飼主當然也有好康優惠，全家即起至9月30日前，指定熱狗買一送一優惠，還有開學季指定鮮奶第二件10元。全家即起至9月30日前，指定熱狗口味任選買一送一，可選「bb.q韓式辣醬熱狗」、「SAKImoto辛柚子胡椒熱狗」。並且同時間應援開學季，全家指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲，最低第二件10元，包括「光泉高鈣牛奶」、「光泉高鈣鮮豆漿」10元多一件。任選第二件6折的品項有義美無加糖厚濃豆奶、義美無加糖厚濃黑豆奶、光泉麥芽牛奶、光泉果汁牛奶、光泉杯裝麥芽牛奶、林鳳營338ml鮮奶。7-11歡慶9/9台灣狗狗日，汪汪好料限時特價，即起至9月30日前（部分優惠至9月16日），西莎餐盒 6入特價196元；買2包西莎主廚精選香軟牛肉切塊送低脂雞根切塊1包；西莎蒸鮮包買2送1，平均每件只要24元；寶多福犬乾糧600g皮毛保健配方買2送1，3包現省159元，一起陪伴汪汪吃好料的幸福時光。