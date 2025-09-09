台灣體育行政體制今9月9日迎來重大變革，教育部體育署正式升格為「運動部」，成為行政院二級機關。這場體制升級，不僅是名稱上的轉換，更意味著行政層級、預算規模、人力資源與政策方向的全方位調整。正如同評論員所述從「體育」改為「運動」，雖僅兩字之差，卻代表新時代觀點的巨大轉變。
層級高一階 跨部會協調力大不同
過去體育署隸屬教育部，為行政院三級機關，署長雖具政務官身分，但跨部會協調常受限於層級，政策影響力有限。升格為「運動部」後，部長將與文化部、外交部、經濟部等首長平行，具備更直接的政策推動與協商能力，有助於將體育事務提升至國家戰略層次。
預算擴張 248億創下新高
根據行政院規劃，體育署在2024年度的總預算為 178億元。運動部成立後，2026年度編列將達 248億元，創下歷史新高，增幅近七成。此筆經費將用於四大核心：全民運動推廣、菁英競技支援、運動平權落實，以及運動產業發展，顯示政府對運動政策的重視程度全面升級。
體育署現行人力約150人，長期因編制不足導致專業人力侷限。運動部成立後，未來規模預估將擴大至 1500至2000人，不僅能補足政策執行能量，也可引進更多運動醫學、運動科學、產業行銷等跨領域專才，強化治理效能。
政策視野擴展 納入全民運動與國際交流
運動部的職掌已超越過去體育署的範疇，不僅要推廣全民運動與健康促進，更涵蓋運動外交、運動產業及運動科技等領域。這意味著運動部不再只是「奪牌後盾」，更要成為推動國際交流、產業升級與社會平權的重要平台。
從「署」到「部」層級提升，更代表運動事務將獲得更多資源與政策支援。未來運動部若能妥善運用擴增的預算與人力，並在跨部會協調中展現實力，將有機會成為推動全民健康與運動產業發展的核心動能，這也考驗新手部長李洋的管理智慧。
