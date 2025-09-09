我是廣告 請繼續往下閱讀

升格為「運動部」後，部長將與文化部、外交部、經濟部等首長平行，具備更直接的政策推動與協商能力，有助於將體育事務提升至國家戰略層次。

▲體育署在2024年度的總預算為 178億元。運動部成立後，2026年度編列將達 248億元，創下歷史新高，增幅近七成。（圖／資料照，中華棒協提供）

運動部成立後，未來規模預估將擴大至 1500至2000人，不僅能補足政策執行能量，也可引進更多運動醫學、運動科學、產業行銷等跨領域專才，強化治理效能