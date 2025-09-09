我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎桃園市9/10停水範圍一次看

📍停水影響區域：

▲桃園市為辦理新舊管聯絡工程，影響平鎮區、楊梅區18個村里共1.7萬戶停水。（圖／取自台灣自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9/10停水、降壓範圍一次看

📍停水影響區域：

▲9月10日高雄市自來水管線遷移工程大範圍停水影響範圍圖，總計影響10區共15.8萬戶用水。（圖／取自台灣自來水公司water.gov.tw）

臨時供水站一鍵查詢

桃園、高雄人記得儲水！台灣自來水公司公告，明（10）日桃園因辦理「楊梅區幼獅路送水管工程」新舊管聯絡作業，楊梅區、平鎮區18個村里將停水23小時，高雄市則因自來水管線遷移工程停水，停水時間長達39小時，總計2縣市共有17.5萬戶受影響。《NOWNEWS今日新聞》整理9月10日桃園、高雄市停水懶人包，提供給讀者一次看完停水範圍與時間。楊梅區：三民里、仁美里、光華里、四維里、埔心里、梅溪里、永平里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、金龍里。平鎮區：南勢里、宋屋里、平安里、平鎮里、廣仁里、金星里、鎮興里。本次停水影響達23小時，停水範圍包含楊梅區及平鎮區18個村里，總計影響2區共1.7萬戶用水。高雄市－阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區等7區全域停水。楠梓區：中和里、中興里、藍田里。燕巢區：海城社區。茄萣區：興達火力發電廠。高雄市楠梓區：建昌里、興昌里、宏昌里、廣昌里、泰昌里、隆昌里、慶昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、秀昌里、福昌里、大昌里、久昌里、和昌里。本次停水影響達39小時，岡山等7區全區停水、楠梓等3區部分停水，總計影響10區共15.8萬戶用水，包括停水13萬戶、壓降2.8萬戶。台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。