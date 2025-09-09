我是廣告 請繼續往下閱讀

雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉事洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去， 我就是愛大麥克，Big Mac、Big Mac、Big Mac、Big Mac。」不少人直到現在都還哼得出來。今年麥當勞歌唱創意不侷限大麥克，改唱費玉清《晚安曲》哄睡？



台灣人越來越晚睡！平均就寢時間近凌晨12點

麥當勞表示：「根據研究調查顯示，台灣人越來越晚睡，週間就寢平均時間接近凌晨12點，週末更是超過12點。」決定發起「晚安 早餐見」系列活動，哄大家入睡，一起早睡、早起、早餐見。



麥當勞「早餐買一送一」3大優惠一次看

◾️ 2025夏季優惠券： 麥當勞即日起至10月7日，使用夏季優惠券開吃早餐咖啡、那堤都「買一送一」，薯餅「加1元多一件」、雙人早餐套餐最低159元起；選購指定早餐套餐還可「免費升級經典美式咖啡」。



◾️ 麥當勞歡樂送： 即日起至10月7日，麥當勞歡樂送也有「買一送一」喝經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱），「加1元多一件」吃薯餅、麥克雞塊。



◾️ M Points點數三倍： 麥當勞9月10日至9月30日，於早餐時段透過麥當勞APP點餐，或店內消費並掃描麥當勞APP會員QR Code，可享M Points點數三倍回饋。



▲麥當勞發起早睡吃「早餐買一送一」活動，開播費玉清《晚安曲》MV。（圖／麥當勞提供） 引退5年費玉清美聲重現！《晚安曲》歌唱賽A-lin接唱

今年麥當勞選中「小哥」費玉清的國民神曲《晚安曲》，讓引退5年的小哥，在最終場演唱會中演唱的《晚安曲》原聲重現，「讓我們互道一聲晚安 迎接那嶄新的明天」；並邀請睡眠專家楊建銘教授，給予音樂節奏與MV畫面建議，從快到慢的音律、暖色光影到夢境感情節，結合麥當勞早餐食材，透過創新經典的「哄睡」MV，讓觀眾輕鬆入睡。



▲麥當勞還找來A-Lin穿睡衣線上直播接唱。（圖／麥當勞提供） 重頭戲則在9月10日晚間9點，麥當勞還找來金曲歌后A-Lin穿睡衣直播，在Instagram官方社群平台獻唱全新助眠《晚安曲》，並分享她的睡前儀式與助眠撇步。9月11日晚間9點，則由去年於紐西蘭「第13屆世界合唱大賽」，勇奪童聲合唱公開組金質獎、來自新竹縣五峰鄉的「國際天籟」桃山國小合唱團線上接力演唱，幫助大家開啟晚安入睡模式。



麥當勞9月15日至9月30日，於LINE官方帳號推出「晚安 早餐見」歌唱挑戰賽，邀全民挑戰翻唱經典《晚安曲》；以「歌唱版太鼓達人」遊戲模式，搭配KTV評分機制，只要唱上排行榜前200名，就有機會贏得麥當勞早餐優惠與助眠好禮。



▲蔡依林因晚上9點半早睡覺話題爆紅，還被稱是「蔡依林標準時間」。（圖／記者陳明安攝影） 敲碗「大人界巧虎」蔡依林哄睡

讓人不禁聯想，蔡依林近期因在Podcast節目中，提到自己多是9點半上床睡覺，超早睡美容覺而膚況很好，被封為「大人界巧虎」，掀起網友跟風早睡。有醫生自嘲平時叮嚀病人早睡多喝水，都講不聽，蔡依林一句話就變醫界至尊。想必蔡依林應是麥當勞《晚安曲》歌唱賽，網友最想點名收聽的對象。







