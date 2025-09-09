我是廣告 請繼續往下閱讀

65歲李姓闆娘平日精神硬朗、經營五金行和顧客談笑風生，沒想到日前卻因為嗜睡、咳嗽、全身無力和食慾不振，讓家人驚呼「像靈魂出竅」。送醫急診後，護理師發現她血氧掉到只有90%，X光片顯示「雙肺一大片白影」，確診為肺炎，緊急送進加護病房治療。所幸經過藥物治療與醫護照顧，一週後順利康復出院。亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安指出，這位患者平時只有高血壓，並沒有其他慢性病，看起來健康卻差點因肺炎喪命。由於症狀急速惡化，她到院時甚至需要呼吸器協助吸氧。謝逸安提醒，許多人只想到「新冠肺炎」，但其實流感、呼吸道融合病毒（RSV）、肺炎鏈球菌等也都可能引發社區型肺炎。尤其是60歲以上長輩、孕婦、幼兒和免疫力較弱的慢性病患者，更是高風險族群。這類患者常常在感冒後就突然惡化成「大白肺」，甚至在出現明顯症狀前，就已經發展到敗血症，危及多個器官。肺炎依照病因不同，治療方式也有差別。像是細菌性肺炎需要抗生素，病毒性肺炎則要依病毒類型給予藥物或支持性治療。醫師強調，只要出現嚴重咳嗽、咳血、呼吸困難或胸痛，一定要立即就醫，才能及早診斷，避免病情惡化。謝逸安也提醒，許多人以為「吃個止咳藥就好」，自行買藥拖延治療，反而會讓病情惡化，甚至得長期待在加護病房。他呼籲，隨著年齡增長，免疫力會逐漸下降，接種疫苗是最有效的防護手段。包括RSV疫苗、肺炎鏈球菌疫苗和流感疫苗，都能降低重症、住院甚至死亡的風險，也能保護家人避免感染。