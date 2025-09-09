我是廣告 請繼續往下閱讀

2025第32屆U18世界盃隨著中華隊在昨（8）日靠著投打皆有出色發揮以10：2擊敗澳洲後，也確定晉級複賽，不過進入複賽的超級循環賽時，預賽戰績會計算進去，所以今（9）日晚間6點30分預賽的最後一場比賽，中華隊面對德國必須贏下，才有衝擊金牌賽的機會，而中華隊也將推派今年中職選秀會樂天桃猿的第1指名鍾亦恩先發，對德國全力搶勝。隨著對澳洲贏球，中華隊也確定進入下一階段的6強複賽，不過今日對戰德國，考量戰績為2勝2敗，假設中華隊輸球，很可能將掉到分組第3晉級，由於預賽戰績將會帶進複賽，也會對卡位金牌戰出現不利的情況，所以對德國的比賽中華隊勢必得全力搶勝。面對關鍵一戰，中華隊再次推派今年中職選秀會樂天桃猿的第1指名鍾亦恩先發，預賽首戰面對中國，鍾亦恩當時主投4局僅被敲出1支安打，送出8次三振、3次四壞保送，沒有失分，成功壓制對手並拿下勝投。休息3天後，他將再度承擔先發重責。鍾亦恩日前受訪時表示，自己身為隊中年長球員之一，希望能以身作則，帶領球隊持續進步。年僅18歲的鍾亦恩，身材雖然偏瘦，但控球穩定，最快球速可達143公里。經過集訓後，均速及變化球品質都有明顯提升，也因此被視為台灣未來投手陣容的重要戰力。教練團原本考慮讓他在對澳洲時登板，不過最終因狀態與戰術安排，選擇把他留到關鍵的預賽最後一戰。德國在今年U18賽場表現亮眼，曾擊敗澳洲與中國，雖然之後接連敗給美國與巴拿馬，戰績2勝2敗，仍具備晉級複賽的希望。對戰中華隊德國預計推派左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum）先發。他在5日對澳洲的比賽中先發2局，被敲2支安打，投出3次三振與2次保送，失掉2分責失，無關勝敗。值得注意的是，中華隊在預賽前3戰對上左投時，打線表現並不理想，明日比賽如何突破德國左投的壓制，將是勝負關鍵。