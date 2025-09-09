我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從台灣在預賽以1：8輸給衛冕軍美國就可以知道美國的火力多兇猛，但余謙在最終決賽的舞臺卻以7次三振、6.2局無失分的好投完美封鎖美國的豪華打線，最終余謙也不負眾望拿下MVP。可惜在進入中信兄弟後，余謙始終在二軍載浮載沉，與同屆許多已經在職業舞台繳出實績的隊友相比，確實稍嫌可惜。（圖／NOWnews資料照）

▲2023年U18中華隊網羅許多現今剛踏入職業舞台的新星，像是效力道奇體系的柯敬賢、近期光速升上運動家2A的林維恩以及陽念希、張峻瑋、林鉑濬、孫易磊等旅外好手。本季打擊表現亮眼的林佳緯、備受期待的王念好、中信小跑車許庭綸以及效力樂天桃猿的李勛傑、張趙紘等中職小將也都是2023年U18的一員。（圖／NOWnews資料照）

U18世界盃

2025第32屆U18世界盃火熱開打中，本屆中華隊由興大附農組軍，除了選進平鎮、穀保等名校的球員，陣中也有許多來自各間高中的佼佼者。近日有球迷在社群媒體上討論起「台灣哪一屆U18是最強的？」最多球迷點出當時榮獲冠軍、陣中擁有李灝宇、鄭宗哲、林昱珉等頂尖好手的2019年U18與當年度榮膺亞軍、擁有柯敬賢、林維恩、孫易磊等超級新星的2023年U18代表隊。說起2019年U18代表隊，當時由穀保家商獲得組訓權，選進李灝宇、鄭宗哲、林昱珉、陳柏毓、潘文輝、李晨勳與王彥程等旅外好手，其中李灝宇、林昱珉都已經站穩3A，鄭宗哲甚至獲得登上大聯盟的機會。當時陣中也有許多現在已站穩中職一軍的新生代好手，像是林政華、岳政華與林子豪等球員。賽事結束後，所有球員都進到職棒舞台，可說是真正「星光熠熠」的一屆。當時中華隊在預賽以4勝1敗的戰績奪下B組第3晉級複賽，隨後又以3勝2敗的複賽成績闖進對戰「青棒絕對王者」美國的冠軍戰。一定要提的就是在冠軍戰投出生涯代表作的現中信兄弟投手余謙。從台灣在預賽以1：8輸給衛冕軍美國就可以知道美國的火力多兇猛，但余謙在最終決賽的舞臺卻以7次三振、6.2局無失分的好投完美封鎖美國的豪華打線，最終余謙也不負眾望拿下MVP。可惜在進入中信兄弟後，余謙始終在二軍載浮載沉，與同屆許多已經在職業舞台繳出實績的隊友相比，確實稍嫌可惜。2023年U18中華隊由另一支青棒強權平鎮高中組軍，網羅許多現今剛踏入職業舞台的新星，像是效力道奇體系的柯敬賢、近期光速升上運動家2A的林維恩以及陽念希、張峻瑋、林鉑濬、孫易磊等旅外好手。本季打擊表現亮眼的林佳緯、備受期待的王念好、中信小跑車許庭綸以及效力樂天桃猿的李勛傑、張趙紘等中職小將也都是2023年U18的一員。2023年中華隊以預賽、複賽全勝之姿挺進決賽，卻在冠軍賽以1：2飲恨日本，最終以亞軍作收。當時王牌投手孫易磊完成4.1局投球後退場，總共用了70球，被敲2支安打，所丟2分有1分是責失，最快球速高達153公里。牛棚登板的林維恩完成後面2.2局投球力保不失分，卻因打線遲遲無法攻破日本先發左投的壓制，在冠軍戰苦吞整屆賽事唯一一場敗仗。無論是已經成為職棒中堅戰力的2019年U18，還是正待綻放光芒的2023年U18的潛力新星，這兩屆中華隊都在國際賽場上展現了台灣青棒的強大實力與不屈精神，也都在職業舞台逐漸打出影響力。究竟哪一屆才是最強？或許並沒有絕對的正解，但我們依舊期待有更多新星在職業舞台發光發熱，同時也期待2025年這批U18新血，能夠再寫下屬於自己的傳奇篇章。