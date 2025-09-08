我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安在3局下被自打球擊中大腿後，一度蹲坐在場邊，下個半局就被換下場休息，後續傷勢仍有待觀察。（圖／中華棒協提供）

▲6局上左外野手蔡琞傑的美技接殺順利收下該半局，中華隊仍以10：2佔據極大的領先優勢。（圖／中華棒協提供）

2025第32屆U18世界盃今（8）日進行第4天賽程，賽前2勝1敗的中華隊小組賽迎戰賽前同樣2勝1敗的澳洲隊。中華隊推出來自西苑高中的王奕翔掛帥先發交手澳洲右投Riley Puckett。王奕翔繳出主投4局無失分、僅被敲出5支、送出1次保送，澳洲先發右投Riley Puckett僅投0.2局就失5分提前退場。比賽後段澳洲雖然試圖反撲，但因前段失分過多，最終中華隊仍以10：2收下小組賽第3勝，確定可以前進本屆超級循環賽，澳洲則是2勝2敗的戰績。昨日中華隊面對巴拿馬直到第5局才有分數進帳，此戰在首局就靠著安打串連、長打出現以及對手失誤攻下5分大局，同時也把對方的先發投手KO退場。帕蘇拉．塔基斯利尼安在首局首打席就敲安上壘，緊接著蔡琞傑、張育豪也都敲出安打，幫助中華隊在首局就先馳得點。在江庭毅選到保送下，張乙安靠著野手選擇上壘，張育豪也趁機跑回中華隊的第2分。隨後中華隊又靠著在澳洲失誤、曾聖恩敲清壘長打，在首局就以5：0大幅領先澳洲。3局上王奕翔先收下2出局後，被澳洲中心打線崔納（Matthew Trainor）、甘迺迪（Ashton Kennedy）鎖定變化球、接連擊出安打，接著與5棒打者纳地（Josh Nati）對決到滿球數時用147公里的外角速球三振掉對手，化解一、二壘有人的得點圈危機，此時中華隊仍以6：0領先。3局下澳洲中繼投手Kristian Haeusler突然找不到好球帶，連續送出2個保送，最後再靠著右外野手李楷棋的清壘三壘安打將比分擴大至10：0。不過中華隊開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安在此局被自打球擊中大腿後，一度蹲坐在場邊，下個半局就被換下場休息，後續傷勢仍有待觀察。5局上中華隊更換投手，推出來自平鎮高中的何樺登板投球。何樺迅速用變速球收下第1個出局數後，卻因游擊手許書誠的失誤讓打者上壘，接著上個半局還上場投球的澳洲4棒甘迺迪擊出本場第3支安打，在第5棒接連敲安後澳洲終於破蛋，讓中華隊提前結束比賽夢碎，比分也被改寫成1：10。5局下剛敲出關鍵安打的澳洲4棒甘迺迪再度上演二刀流，投手丘上的甘迺迪速球連發，卻在投出保送後因大拇指流血退場治療。澳洲隊索性換上原本鎮守左外野的崔納登板投球，成功讓曾聖恩擊出雙殺，也迫使中華隊沒能在5局提前比賽，比分仍維持在10：1。何樺6局上開局就先送出2個保送，讓澳洲攻佔上一、二壘。在無人出局情況下，澳洲先是擊出安打接著靠中外野飛球跑回1分，卻也讓中華隊抓到2個出局。最後由左外野手蔡琞傑的美技接殺順利收下該半局，中華隊仍以10：2佔據極大的領先優勢。7局上中華隊推出「大溪大谷」二刀流林珺希登板關門，剛開局就被崔納擊出二壘安打，成為澳洲此役第2位完成猛打賞的球員。林珺希隨季穩下陣腳，利用速球與變化球的速差接連收下3個出局數。最終中華隊以10：2收下小組賽第3勝，澳洲則是2勝2敗的戰績。