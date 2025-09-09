我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲昨日以7000萬元交保， 資深媒體人周玉蔻表示，柯文哲海嘯衝擊，賴政府的危機是執政團隊臉面被模糊化，柯文哲充斥在電視新聞與每個人的手機，且藍營被吃掉了，認為解決方案不是沒有，只是要動腦袋重整合人事資源，比方說梁文傑這麼優秀，「為什麼不能擔任更有意義的位置的發言人？」周玉蔻說，當柯文哲及白營用KPT恤、白色意象及啦啦隊短裙和謊言短片塞滿電視新聞台及個人的手機之後，最危險的是藍營被吃掉，綠營的危機是執政者的臉面被覆蓋、逐漸模糊化。解決方案不是沒有，只是要動腦袋重整合人事資源。周玉蔻表示，比方那麼優秀的梁文傑，很多人認為他那麼受到年輕世代及網路歡迎，為什麼不能擔任更有意義的位置的發言人？記得當年前總統李登輝一上任就開啟了府發言人的制度，首位發言人輩份不夠，政媒關係卡卡，李登輝總統聽了進去，從善如流，換上副秘書長邱進益兼任府發言人，帶動了李總統和他的團隊的高民意支持度。