美國最新就業數據顯示勞動市場顯著降溫，進一步強化聯準會（Fed）下週降息預期，推動投資人湧入黃金避險。國際金價昨（8）日突破每盎司3600美元大關，盤中最高觸及3646美元，創下歷史新高。多家外銀均對金價前景抱持樂觀，摩根大通、瑞銀及高盛一致認為黃金後市有望挑戰4000美元關卡。美國8月就業成長數據大幅放緩，失業率升至4.3%，為近四年來最高水準，進一步鞏固市場對聯準會降息的押注。CME FedWatch工具顯示，交易員已押注下週降息1碼（25個基點）的機率達88%。也因此資金開始湧進避險資金，帶動金價再度走高，國際金價昨日突破每盎司3600美元大關，盤中最高觸及每盎司3646.29美元，創下歷史新高。亞洲交易時間，現貨黃金價格持續走高，上午10點左右來至每盎司3653.2美元；此外，12月交割黃金期貨上漲0.7%，來到每盎司3680.3美元。針對金價前景，多家外資皆樂觀看待有望挑戰4000美元關卡。渣打銀行分析，金價突破3500美元後已進入超買區，但仍具上行空間。近期金市受多重因素支撐，包括關稅不確定性升溫、寬鬆貨幣預期增強、美國債務隱憂加劇，以及對聯準會獨立性的質疑。渣打銀行預估第四季金價均價將達3700美元。摩根大通分指出，若降息幅度符合甚至超出市場預期，將帶動更多資金湧入黃金ETF，年底金價有望達3675美元，明年第二季挑戰4000美元，2026年底甚至上看4250美元。瑞銀則重申2026年6月金價可達3700美元，若地緣政治或經濟風險惡化，不排除衝破4000美元；高盛同樣看好2026年中期金價達4000美元。另外，德國商業銀行也預測，今年底金價將升至3600美元，並強調若川普加強干預聯準會，將進一步推升黃金走勢。