許瑋甯今年7月生下兒子，今（9）日是她產後第一次公開露面，出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，當了媽媽之後，許瑋甯氣色相當紅潤，身材也已經恢復到產前，她開心向觀眾打招呼，「我是瑋甯，好久不見！」她也不吝嗇分享育兒心情，笑說兒子白天像她，晚上像老公邱澤。許瑋甯以舞台劇《那一年，我們下凡》復出，記者會聚集許多媒體，生完小孩的她狀態依舊保持得很好，在進入會場之前，還隔著玻璃跟記者打招呼，非常俏皮，她今也分享，自己過去都在演電影、電視劇，回到舞台劇對她而言像充電跟學習，對她而言是很好的經驗，而此次也有大量台詞，對演員來說是基礎功，還有拋接球的節奏，她興奮表示，「這些東西都是非常不同的火花。」這並非許瑋甯第一次演舞台劇，她分享此次演出的心情，「一定是很不一樣的，這次有很多哲學喜劇的部分，包括我在讀本也能從其他角色找到共鳴。」即便有段時間沒公開露面，面對鏡頭還是非常從容，舉手投足都非常有氣質，真的是仙女「下凡」。許瑋甯被問到接演時，有沒有考慮到身體，她直呼，「沒有欸！當時不確定排練演出身體狀況怎麼樣，但我相信給觀眾的能量才是我應該要累積跟排練給大家的。我還滿期待的，對我來講很開心在寶寶出生後，第一個工作就是跟賴老師合作，過去一年積蓄的能量可以一次展現給大家。」對於產後恢復狀況，許瑋甯說，「都很好，謝謝！」大家也好奇邱澤是不是神隊友，許瑋甯說現在都配合得滿好，誇獎兒子，「他是天使寶寶，也都滿配合我們的。」至於兒子長得像誰？許瑋甯說，「他每天都在變，白天像我，晚上像爸爸，各個角度，有時候也會像到我媽媽，我婆婆，還滿驚喜的，每天都不一樣。」但皮膚是遺傳了許瑋甯，非常的白，問起兒子的乳名，許瑋甯透露，「我們就叫他寶寶，長大了不可能有人叫他寶寶，只有我，只有媽媽。」接下來許瑋甯也已經把下半年排滿工作，不擔心育兒手忙腳亂。