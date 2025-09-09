我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯（中間）有問必答，分享很多懷孕趣事。（圖／記者陳明安攝）

▲《那一年，我們下凡》12月巡演開跑，許瑋甯（右3）復出後半年工作已經排好。（圖／記者陳明安攝）

許瑋甯今（9）日產後首露面，懷孕期間大小事保密到家的她，這次面對媒體有問必答，巧的是，她和林依晨合作《不夠善良的我們》結緣，兩人又同時懷孕，她今笑說，「真的是量子糾纏。」不過她也說，原本擔心兒子沒有同齡的寶寶能一起玩，這下子跟林依晨的兒子能玩在一起了。許瑋甯和林依晨同時懷孕，她今分享，「當時都還沒說，也沒跟對方講，知道對方懷孕時，我們還傳訊息說真的是量子糾纏欸！我覺得很好，她有經驗，也有跟我分享她的經驗跟該注意的事。」也很期待兩人的寶寶長大後能玩在一起。已經大半年沒有和媒體見面，許瑋甯今有問必答，大方透露寶寶已經3個月，是巨蟹座，目前帶小孩都還算得心應手，每天都會告訴寶寶行程，幾點出門、幾點回家，不會遲到，「很期待回家，一回家就是先淨身沐浴，就可以抱他。」目前寶寶還沒睡過夜，不過她和邱澤都不急著訓練寶寶，讓兒子自然長大，許瑋甯也透露，自己在孕期都還算穩定，情緒沒有太大波動。懷孕消息被週刊搶先曝光，許瑋甯笑喊，「我本來是預計藏到現在才講的，但中間一直有消息傳出，被拍到，本來想說有個驚喜，但讓大家先知道也沒有不好。」她表示夜生活本來就沒有很多，因此生活沒有受到太大影響，只是這次在舞台劇《那一年，我們下凡》中有大量台詞，不知道是否有感受到生孩子後記憶力衰退的困擾？許瑋甯提到，自己曾看過一個報導，40歲以後懷孕，反而會變聰明，隨後又喊，「但還是有點緊張啦！」還說想帶寶寶去看演出，馬上問身旁的賴聲川，「劇場可以帶嗎？」賴聲川認真回，「有身高限制。」把眾人逗樂。賴聲川表示一年前就邀請許瑋甯參演，中間經歷許瑋甯懷孕，本來猶豫一下，不知道出演時間行不行，「瑋甯一直說沒問題，好強大，她就是說到做到，我也是代表我們所有人恭喜瑋甯。」許瑋甯表示，當時的確想過會挺著肚子上台，「有做這樣的準備，但即便是這樣也不影響，在這養精蓄銳的時間裡，一直都滿希望可以趕快投入下一個表演。」《那一年，我們下凡》巡演12月即將開跑。