▲許瑋甯產後身材恢復得很快，看不出懷孕時胖了12公斤。（圖／記者陳明安攝）

▲許瑋甯的工作已經排滿。（圖／記者陳明安攝）

許瑋甯今（9）日出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，這也是她產後第一個工作，身材幾乎和之前沒什麼差別，讓眾人好奇她做了什麼，不過許瑋甯透露自己孕期胖了12公斤，現在還沒開始認真減肥，她也分享老公邱澤當了爸之後變得很夢幻，笑說，「還好不是生女兒！」許瑋甯產後恢復太快，眾人好奇她做了什麼運動，許瑋甯不好意思地說，「其實過程就一直都長到寶寶，我還沒正式開始健身、節食，就這樣自己這樣慢慢的下去（體重）。」讓所有人驚訝不已。不過其實許瑋甯透露，孕期有胖到12公斤，目前還差一點，親餵、配方奶都有給寶寶喝。之前邱澤去威尼斯，非常想念兒子，爆料原本務實、理性的邱澤現在變得很夢幻，讓她大嘆：「好險是兒子！女兒的話很可怕，他的夢幻是想幫孩子創造夢幻的世界，不管是卡通還是什麼，希望他的世界不要破滅。」許瑋甯8月14日在報喜，平安生下兒子，不過當時已有親友收到彌月禮，推算時間她應該是產後一個月才公開喜訊，如今她出月子立刻復出，8日在IG限時動態分享第一個工作，就是加入服裝品牌UNIQLO15周年大使陣容，穿著紅色針織衫和牛仔褲，踩著皮靴的許瑋甯，氣色相當不錯。許瑋甯嫁給邱澤後，戀情相當低調，今年2月兩人一同出席公司春酒，當時邱澤喝得滿臉通紅，心情非常好，許瑋甯負責和大家聊天，當時也已經有孕在身，懷孕過程中，許瑋甯非常低調，推掉所有工作專心養胎，邱澤也在家陪伴，即便如此，這對神仙眷侶的一舉一動仍是大家關注焦點。