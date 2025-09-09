我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免接連失利後，黨內傳出「逼宮」聲音，使他成為輿論焦點。而昨（8）日適逢老柯74歲生日，立法院長韓國瑜也特地送上花籃，其中藏有19字祝福，耐人尋味，另外總統府秘書長潘孟安也派人送來賀卡致意，場面頗受矚目。針對外界傳言柯建銘遭黨內挑戰，民進黨秘書長徐國勇7日回應，他借老柯一句話「無聲勝有聲」來帶過。此外，新竹市議會民進黨團總召陳建名則強調，柯對新竹的貢獻深厚，「柯總召」三字在當地象徵極大份量。陳建名提到，無論在罷免案或地方經營上，柯建銘都是全力以赴，這不是單純的聲援問題，而是希望柯能繼續扛起戰將角色，帶領新竹隊持續奮戰，也呼應徐國勇「要再往前走」的說法。值得關注的是，韓國瑜送上的花籃寫有「柯委員建銘生日快樂，立法院院長韓國瑜敬賀」的祝福，而外交部也送來蘭花致賀，同黨立委賴惠員、林月琴也以花籃表達心意，賴惠員更直言，柯建銘始終是民進黨第一線的「悍將」，在黨內具有無可取代的地位。