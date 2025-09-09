我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國外爆料iPhone 17 的相機按鍵，當中似乎也透露出iPhone 17 Pro最終拍班定案的顏色。記者實際透過Gemini 生成出iPhone 17 Pro假想圖。(非實機照，圖／Gemini AI生成)

四款iPhone 17預購、開賣日傳聞

iPhone 17 Air 除了薄還有什麼？

▲國外有爆料大神聲稱拿到iPhone 17系列模型機，其中Air的厚薄度相當令人驚艷。（圖／翻攝Ｘ）

iPhone 17 Pro系列相機大改版、亮橘色超搶眼

▲國外有爆料神人流傳出iPhone 17 Pro Max 模型機(上)，相較於上一代iPhone 16 Pro Max（下），最明顯的變化就是相機模組的比例變大許多，辨識度十足。（圖／翻攝Ｘ）

智慧錶三款：Apple Watch S11、SE3、Ultra 3後續機一起來

AirPods Pro 3耳機可量體溫、心率

▲傳聞AirPods Pro 3傳聞會有大規模的升級，預料升級H3晶。（圖為AirPods Pro 2，圖／記者周淑萍攝）

Apple發表會要來了！台灣時間明（10）日凌晨1點登場，焦點全放在iPhone 17系列上，有超薄新機iPhone 17 Air、相機全新改版的Pro系列。除了手機之外，穿戴裝置，有支援衛星通訊的Apple Watch Ultra 3，還有功能全面的Apple Watch Series 11，以及主打親民的SE 3；而AirPods Pro 3則將帶來心率、體溫感測等超猛新功能。一次看完蘋果發表會網傳8款新品亮點。iPhone 17全球猜了大半年，終於明凌晨就要公布答案。iPhone 17系列維持四款機型，包含標準版iPhone 17、超薄iPhone 17 Air，和iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。根據以往經驗，通常發表會當周的星期五就會展開預購，因此今年可能會在其中最受矚目的就是首度出現的極輕薄的iPhone 17 Air，取代了前一代的Plus版本，機身僅5.5mm，準備用輕薄設定來取搶佔市場，搭載6.6吋螢幕與最新A19處理器。但為了輕薄的機身，能否吸引果粉買單，可能還要等實機現身才會知道。至於占據上方三分之一機身，望遠鏡頭提升到4,800萬畫素、可變光圈系統，自拍鏡頭改為2400萬畫素，並整合無線充電區域。材質捨棄前代鈦金屬，改為鋁合金邊框，讓手機更輕且提升散熱。顏色部分，Air有天藍色，Pro系列則主打亮橘色，售價傳出僅有基本款維持不變，其餘機型將上漲50至100美元。穿戴裝置同步會有後續機。Apple Watch Series 11功能會是預料中的升級，除了日常健康、運動監測，首度導入血壓測量、AI健康提醒功能。針對輕量化用戶，Apple Watch SE 3價位更親民，外觀延續上一代，但處理晶片會升級，帶來更大更亮螢幕，支援裝置端Siri與基本健康監測，目標依舊鎖定兒童、學生、長輩與入門用戶。Ultra系列專為戶外、極限運動玩家打造，Ultra 3預料增強5G、衛星通訊，強化電力與耐用設計，同步支援血壓偵測。AirPods Pro 3傳聞會有大規模的升級，預料升級H3晶片，主動降噪更聰明、更適應各種場景，還導入心率、體溫感測與Find My精準定位。