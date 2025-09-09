我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）休賽季尚未開啟，但洛杉磯道奇隊的補強動向已成焦點。根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導，芝加哥小熊外野手凱爾·塔克（Kyle Tucker）雖在全明星賽後陷入低潮，打擊率僅.242、5轟、17分打點，但多支球團高層仍看好他會在自由市場上拿下最大合約，而大谷翔平所處的洛杉磯道奇被認為是最有可能開出高價的球隊。現年28歲的塔克被視為今冬自由市場的頭號目標。Nightengale指出，道奇外野火力急需補強，本季以1年1700萬美元加盟的康佛托（Michael Conforto）打擊率僅剩1成多，狀況極差。這也讓外界普遍認為，道奇會積極追逐塔克以填補缺口。美國媒體《FanSided》分析，若塔克最終加盟洛杉磯，「對其他29支球隊的球迷來說將是惡夢」。報導形容，若他轉戰費城等隊還算能接受，但若與道奇豪華陣容結合，將令人覺得「不公平」。目前道奇陣中已有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）與史密斯（Will Smith）等頂尖球星，若再加入塔克，戰力將更上一層樓。《FanSided》進一步指出，道奇「基本上擁有無限資金」，參與競爭是必然結果，其他有意球隊恐怕只能寄望以強力合約阻止他投向洛杉磯，避免「現代版超級球隊」進一步成形。道奇近年來持續以大手筆補強維持爭冠實力，去年休賽季就成功簽下大谷翔平。本季例行賽尾聲球隊仍居國聯西區龍頭，外界普遍認為，若再補進塔克，將令道奇在未來數年更具統治力。