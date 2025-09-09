我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日交保，佩戴電子監控直奔新竹老家探望母親，家人、民眾黨人齊聚大吃冰棒的照片曝光，除了背景三台大冰箱成焦點，柯媽媽更親自向媒體介紹她買冰棒的這家「大同路814冰店」，一句「每個口味都好吃，不給你騙」儼然成最佳代言人。柯文哲昨日繳交7000萬元保金獲釋，首先返回新竹老家看媽媽，妻子陳佩琪笑臉盈盈，柯妹柯美蘭、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠、新竹市議員李國璋也都一同在柯家齊聚，氣氛溫馨。其中，大家人手一枝的冰棒是柯媽媽親自準備的，聚集現場的媒體也都有領到，柯媽媽更說：甚至被問到哪一個口味最推薦？柯媽媽說：「每一個都好吃，不給你騙，想買給大家吃；雖然不是什麼高級東西，但吃了涼、舒服。大家吃涼的，拿給柯文哲吃，他也會吃。」