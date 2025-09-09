我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 今年的「台南館」由黃偉哲與農業局邀請台南六大知名食品業者參展，吸引許多外國買家詢問。（圖／南市府提供）

▲ 台南特色食品提供試吃。（圖／南市府提供）

在台南市長黃偉哲領軍下，南市府農業局參加「2025澳洲食品展，也是今年食品展中唯一單獨設館的台灣城市，展期於9月8日至11日止共4日於雪梨達令港國際會議中心舉行。黃偉哲期盼藉由參加澳洲食品展此國際平台，能提升「台南味」的國際能見度，也有助於台南農民的農產銷售，並進一步行銷台南於國際舞台。今年的「台南館」由黃偉哲與農業局邀請台南六大知名食品業者參展，期待將台南品質最優的農漁產品，推薦給澳洲當地廠商或消費者認識。「台南館」於上午盛大開幕，由黃偉哲在開場介紹今年參展攤位展現台南農漁與食品產業的多樣化，也期望為高品質需求的澳洲市場帶來更多選擇性。黃偉哲表示，澳洲消費市場注重健康、天然與品質，與台南農產品特質高度契合。現場提供各種試吃品歡迎各位品嚐，希望大家都會喜歡台南的美食，未來也希望我們成功將台南農漁產品銷售到澳洲市場，為台南農漁民及業者拓展商機。駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉表示，今年有來自台南市的市長黃偉哲以及威洛比市的市議員莊明雪、布里斯本的副議長黃文毅來到現場，希望所有來參展的廠商和業者，都能在此找到自己的新夥伴和新商機。澳洲美食展（Fine Food Australia）為澳洲每年舉辦之食品界貿易盛會，提供旅宿、飲食業等業者及食品零售、分銷商等，在此尋找合作廠商，也提供買家創新選擇與新產品靈感來源。每年有將近900家廠商參展，超過25000人看展，現場並有各式活動、演講，為企業探索市場的最佳平台。