中國廣西省梧州市蒼梧縣1所中學，本月傳出校園霸凌事件，多名女學生因瑣事積怨，群聚在學校宿舍，對另1名女學生進行打罵，目前女孩家長已聘請律師準備提告，涉事學校包含校長、副校長在內，多人被停職調查。根據《澎湃新聞》報導，事發在9月3日及9月4日中午，女學生小悠（化名）遭8、9人包圍，站在宿舍的床旁、陽台上被毆，搧耳光、抓頭髮、潑水，從受害者家屬提供的影片看來，其中1支影像甚至顯示，短短22秒內，小悠就被打了17個耳光。報導指出，小悠今年7月剛滿14歲，因為爸爸媽媽在外地工作，平常都住在外婆那，事發當晚回家，外婆問她臉上的傷是怎麼來的，一開始小悠還說是自己摔的，家人後來是輾轉從別的地方得知真相：「她說因為那些人中，有人說她偷東西，下課就堵在宿舍、陽台，開始打她罵她，但妹妹沒有偷東西，她們也會跟她勒索錢」，更讓人傷心的是，欺負小悠的這些女生，有2個還是同村小學的同學，以前都會一起玩，不知為何上了中學就變這樣了。目前小悠還在家裡養傷，父母有考慮帶她轉學到廣東，一邊工作一邊照顧，小悠父親先前曾表示，不會原諒施暴者，何況事後這些人一個都沒有上門道過歉，現在已經請了律師準備提告，否認網路上有關學校付50萬人民幣「私了」的傳言。廣西蒼梧縣聯合調查小組9日發布初步調查報告，對於事發的石橋中學，將涉嫌工作失職的潘姓校長、梁姓副校長、魏姓班主任等人停職，由縣教育局另行委派人員進駐學校、加強管理，按《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》相關規定，對9名實施霸凌的學生，送專門學校接受矯正教育，並對涉事學生家長進行法治教育，強調蒼梧縣對校園霸凌始終堅持「零容忍」態度，堅決做到「發現一起、查處一起、嚴懲一起」，絕不姑息。