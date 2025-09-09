我是廣告 請繼續往下閱讀

多名有力人選的動向

日本首相兼自民黨總裁石破茂7日宣布辭任後，自民黨持續商討新任總裁選舉的相關事宜。最新消息指出，目前自民黨已確定，本次選舉將採取納入黨員投票的方式，即採用「完整版」模式，預計在10月4日由國會議員進行投票。根據日本放送協會（NHK）等日媒報導，自民黨將於9日下午決定總裁選舉的日程和形式，目前的規劃是9月22日發布公告，並在10月4日進行國會議員投票。此外，為回應黨內「應傾聽黨員心聲以重振黨務」的訴求，預計將採用「完整版」模式，讓全國的黨員與黨友都能參與投票。據選舉規則，295名自民黨籍國會議員每人1票，地方議員、普通黨員和「黨友」即註冊支持者的投票折合為295票，合計590票，得票過半者當選總裁。據自民黨規定，總裁在任期內辭職的情況下，通常以「簡化型」方式投票選舉新總裁，即省略黨員和黨友投票環節，僅由該黨國會議員和全國47個都道府縣的代表投票。在這場總裁之爭中，多位重量級議員的動向備受關注。曾參與去年總裁選舉的前幹事長茂木敏充於8日表示，自民黨正處於建黨以來最大的危機，並強調「我願意將我的全部奉獻給這個國家」，正式表態參選。他表示已鎖定20名推薦人，並計畫最快在10日召開記者會，說明其參選政見。官房長官林芳正也已決定參選。他在8日時先向曾率領岸田派的前首相岸田文雄尋求支持，當晚也與在上次選舉中支持他的議員，如稅制調查會長宮澤洋一等進行會談，討論黨內情勢。去年在總裁選舉中進入決選、被視為熱門人選之一的前經濟安保大臣高市早苗，她的推薦人、前外務大臣中曾根弘文與前國家公安委員長古屋圭司已商議後續應對。產經新聞報導稱，高市早苗以確保20名推薦人，將於本週內正式宣布參選。同樣被視為熱門人選的農林水產大臣小泉進次郎則表示，「我會思考自己能為黨的團結做些什麼，並以此作為判斷的依據」。前經濟安保大臣小林鷹之則與親近的議員舉行了會議，並表示將「與夥伴們討論並深思熟慮」。此外，財務大臣加藤勝信8日也表態稱，「我將審慎考慮自己該如何應對」。