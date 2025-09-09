我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞發起「晚安早餐見」系列活動，費玉清的〈晚安曲〉成為廣告曲，使用告別演唱會的音源。（圖／麥當勞提供）

歌手費玉清引退多年，他的歌聲近日卻再度出現於螢光幕前，引起大眾驚喜，速食業者麥當勞新推出的早餐廣告，使用了他原音演唱的《晚安曲》，讓許多人好奇這段珍貴歌聲的來源，對此，費玉清的代理公司寬宏藝術證實，這段音源來自他告別演唱會的最終場。寬宏藝術表示，音源來自他告別演唱會的最終場，是他舞台生涯的最後一次演唱，這段寶貴的音檔是歌迷心中的永恆記憶，也具備無可取代的紀念價值。「寬宏藝術」表示，即使費玉清已正式退休，他的音樂依然是華語樂壇的重要資產，這次《晚安曲》被選為廣告歌曲，正是因為其溫暖、療癒的特質，能完美傳遞品牌想帶給消費者的安心與幸福感。寬宏也強調，好的音樂應該被傳承與分享，這次授權讓費玉清獨特的歌聲與情感，成功與品牌形象結合，也希望透過廣告的傳播，讓新一代聽眾也能感受到這份溫暖，這也是他們同意授權的初衷。