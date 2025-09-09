我是廣告 請繼續往下閱讀

今（114）年7月29日在台東市開出的5.97億元大樂透頭獎，中獎人已出面領獎。台灣彩券公司總經理謝志宏今（9）日透露，中獎人台東本地人，60多歲已退休，1人獨居，而且獨鍾大樂透，幾乎每期都會買100元，這次是出門找朋友順路經過彩券行電腦選號買了100元，結果中了5.97億元頭獎，也大方包了100萬元紅包給彩券行，並捐款2500萬元給中國信託慈善基金會。連續16期摃龜的5.97億元大樂透頭獎，在7月29日在台東縣台東市永樂里的「百速彩券行」開出，還是1人獨得，也讓國人羨慕不已，更好奇這名幸運兒的投注方式。謝志宏今日表示，這名頭獎幸運兒是台東本地人，年約60多歲，已退休，平常1人獨居，而且只獨鍾大樂透，幾乎每期都會買，一次買100元，而且只要沒中，就會換1家投注。不僅如此，這名中獎人每天早上都會騎腳踏車出門找朋友聊天，經過投注站就會順路買彩券，這次投注的彩券行是新開的，同樣花100元電腦選號，沒想到就中了頭獎，他來領獎時還說，以後會換1家買彩券。雖然中了5.97億元大樂透，謝志宏形容中獎人來領獎時，人很淡定、吃好睡好，而且還把中獎彩券就放在客廳茶几上，開獎當晚台彩公布頭獎商店，他就發現自己也在這家買彩券，隔天先買報紙對獎，知道中頭獎後，擔心報紙印錯，還打電話給女兒，要女兒上台彩官網把中獎號碼念一遍給他聽，然後再跑去女兒家再對獎一次，才相信自己真的中了5.97億元頭獎，但目前還沒想好獎金如何運用。