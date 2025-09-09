我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲遭羈押超過1年，8日終獲交保，重出江湖後人氣不減，不論是到新竹老家、或是返回台北住處，都有不少小草力挺，綠營點名柯文哲可能參選2026年高雄市長，外界也看好2028年再度參選總統，不過根據規定，柯文哲若貪汙確定有罪，就無法登記參選。根據《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》規定，曾犯貪污罪，經有罪判決確定，就不能登記參選；另外，即使尚未三審定讞，但受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定，同樣不得登記參選。柯文哲涉貪去年底遭起訴，檢方求刑28年半。2026年九合一選舉，預計在11月底投票，9月就會開始登記，換句話說，從現在開始到明年9月左右的時間，若柯文哲一審遭宣判10年以上，就會喪失參選資格。另外根據《地方制度法》規定，即使柯文哲順利參選，但若參選時遭一審判刑確定貪汙，即使當選也無法就職，若是上任縣市長後，才被宣判一審確定，則會被立刻停職。