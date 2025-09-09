我是廣告 請繼續往下閱讀

被羈押禁見近一年的民眾黨前主席柯文哲交保，有人認為柯文哲出來後民眾黨將面臨「兩個太陽」，有人認為柯文哲出來將對賴清德復仇，也有人認為柯文哲交保是賴清德希望「裂解藍白合」的算計。毫無疑問，柯文哲出來必將攪動政壇的渾水，最終誰能獲利則要看情勢的演變。柯文哲步出北院，隨即將砲口對準檢察官和賴清德，把自己塑造成政治冤獄受害者。羈押近一年的怨，絕對難以吞下，司法的壓力，也不容許柯文哲悶不吭聲。7000萬元的重保、之前交保後又還押的經驗，如同架在柯文哲脖子上的一把刀，短期內柯文哲不會直接重返政壇，但會不斷深化自己受司法迫害的人設，往「現代曼德拉」的方向逼近。柯文哲交保之後，民眾黨沒有「人質」在檢調手中，未來對於檢調和司法系統的攻擊和檢驗力道只會越來越強，司法改革也會成為民眾黨未來的主訴求之一。但這部分究竟是只滿足了「小草」的情緒需要，還是能喪中間選民也有共鳴，則要看未來民眾黨的攻防策略以及分寸的拿捏。雖然民眾黨不認為會有「兩個太陽」的問題，但未來民眾黨有一個黨主席黃國昌，之上又有一個精神領袖柯文哲，卻是不爭的事實，兩者只要稍有不一致，就可能被大做文章，引發軒然大波。短期內，柯文哲必須要專注於自己的官司，也需要黃國昌成為自己的刀、成為對抗檢調司法的武器；很多事情、很多話，由黃國昌和民眾黨人來說、來做，也比柯文哲自己做更有正當性、更有效。柯文哲和黃國昌短期內不至於出現太大的矛盾，即便是部分民眾黨立委心心念念的「兩年條款」，也只是柯文哲一句話的事，黃國昌不會有不同的意見。黃國昌與柯文哲之間的關係，很大部分會取決於司法的走向，若幾個月之後柯文哲一審無罪，柯文哲就又具備了再戰2028年的條件。屆時柯文哲自然要重返民眾黨中央，民眾黨的未來和發展布局，都必須以柯文哲的未來為核心。若柯文哲一審有罪但刑期不重，柯文哲則無力參選2028年總統，也無法以「待罪之身」重返黨主席，每天「嗡嗡嗡」的開會處理民眾黨的大小事。但在後顧之憂不大的前提下，柯文哲也會試著強化對民眾黨的掌控，與黃國昌必然會出現摩擦。簡而言之，柯文哲司法的壓力越大，就越需要黃國昌，兩人的關係就越不容易生變，反之亦然。至於藍營念茲在茲的藍白合，雖然黃國昌說在野合作方向不變，柯文哲也必然需要藍營的支持才能對抗司法，民眾黨以柯文哲為首的藍白合，與以黃國昌為首的藍白合必然不同。最簡單的是，目前國民黨表態參選黨主席的「九個太陽」，在柯文哲羈押期間，還有不少看似能與黃國昌平起平坐，但當柯文哲出來之後，絕大多數都不再有能談藍白合的資格。柯文哲的政治能量仍高於黃國昌，若由柯文哲主導藍白合談判，民眾黨的喊價必然遠高於黃國昌主導情況，加上柯文哲2023年又有出爾反爾的紀錄，雙方的互信基礎本來就相對薄弱，藍白要談合作的困難就更多。相對的，若是以黃國昌為主導的藍白合，兩黨要達成合作的困難度就低得多。柯文哲出來後，必然要找賴清德和民進黨報一箭之仇，與黃國昌和國民黨則是既合作又對抗，這中間司法又扮演關鍵的影響地位，民眾黨的「兩年條款」存廢、2026年縣市長布局，以及國民黨內的權力結構，都會影響影響藍白之間的合作。現在就斷定誰得益、誰受害，實在言之過早。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com