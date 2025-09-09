韓國政府8日正式把「立百病毒感染症」（Nipah Virus）新增為一級傳染病，目前韓國境內並未通報病例個案。而疾管署長羅一鈞提到，整體評估來說，國際疫情尚未有明顯改變，也會持續觀察國際疫情變化。

韓國將「立百病毒感染症」新增為一級傳染病，目前韓國境內並未通報病例個案，未來確診者及疑似感染患者均須納入公共衛生管制措施實施對象。

羅一鈞今（9）日表示，立百病毒國內已經算蠻熟知，集中在印度跟孟加拉這一帶，雖然可能有零星個案是在馬來西亞，但整體而言，國際疫情和流行病學並沒有明顯的改變。

羅一鈞提到，會持續觀察國際疫情的變化，而韓國可能是因為與南亞的交流較為密切、頻繁，因此預先把立百病毒提升為法定傳染病。

不過台灣很早就開始有監測方式，讓臨床可進行通報及檢驗。羅一鈞說，會持續提供通報檢驗的服務，讓臨床醫師可以做診斷，若觀察到國際疫情有明顯變化，也不排除後續再考慮將立百病毒列為法定傳染病。

