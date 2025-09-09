我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（9）日持續走高，盤中一度來到24880.07點、再創歷史新高。其中電子股為多頭軍師，盤面最大量點為PCB族群重返榮耀，早盤由富喬率先發動攻勢，股價快攻漲停鎖死在67.1元，並且漲停價買單高掛逾3.3萬張，交投氣氛熱絡。在AI浪潮的強勁推動下，全球雲端巨頭正加速部署算力設施，2025年資本支出成長率上修至57%，2026年也將維持45%的高成長，粉碎市場對AI泡沫化的疑慮。這股強勁的動能，不僅讓AI供應鏈景氣持續大好，也使得部分高階 PCB（印刷電路板）及其上游原材料出現供應吃緊的狀況。隨AI伺服器規格提升與雲端巨頭持續砸下資本支出，玻纖布將穩居AI供應鏈的關鍵戰略材料，市場行情可望持續走俏。PCB材料出現吃緊，帶動相關個股前段時間股價狂漲，其中又以玻纖布族群最為強勁，經過幾日股價休息整理，今日再度強勢走高，領頭羊為富喬，開盤沒多久就攻上漲停價67.1元，一路鎖死，並且有超過3.3萬張委買單排隊購買。其他個股也同步跟上，台玻早盤一度登上漲停價30元，可惜沒有鎖住，不過截至中午12點30分爆出超過15萬張大量，漲幅維持在半根停板之上；德宏也一度亮燈漲停，但也沒有鎖住；其他相關個股也表現亮眼，金居上漲逾7%，台光電上漲逾6%，恆勁科技上漲逾5%，建榮上漲逾4%，台燿、金像電上漲逾3%。