▲台灣臀后曾與女優吳夢夢合作拍攝。（圖／翻攝當事人IG）

近日有網友揭露，成人影片創作者在高雄市圖書總館取景拍攝謎片引起爭議；女演員也被起底，是在IG擁51萬人粉絲的女網紅，投入成人產業已3年多，過去都帶著口罩不露臉，並自封「台灣臀后」，近期拿下口罩後，知名度大開，在國產AV界小有名氣，而她先前更與知名女優，包括「吳夢夢」在內等人同框合拍影片。網路上近日瘋傳一段片長13分14秒的謎片，以「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」為題，片頭就能見到從外頭看高雄總圖的場景，女子身穿低胸上衣搭配短裙，彎腰挑選書籍，飾演癡漢的男子躲在書架後方，偷拍一名正在看書的正妹，女子被發現後，接著在公共書櫃區「自摸」，且跟著癡漢去廁所「激戰」。影片也引起熱議，女主角身分被曝光，是在IG擁51萬人粉絲、X平台29.3萬人追蹤的成人影片創作者「台灣臀后」，她在社群相當活躍，經常跟隨時事改編，拍成短影音PO上IG等社群上，且本身有健身習慣，也不吝展現好身材，大露曲線及事業線，同時將成人作品放上付費平台「Onlyfans」，作品內容相當多元，從護士、醫師、學生、軍人、健身教練等經常扮演不同角色演出，已拍攝超過200部作品。網黃「台灣臀后」Ellie投入成人產業已3年多，憑藉「健身教練」以及有著高學歷的關係，使得她在初期就獲得到大批網友關注，爾後更因為在網紅超哥的「超甲組餐廳」取景，名氣大增，不過，Ellie Wu早期作品並未露臉，都有戴上口罩，但隨著口罩摘掉，引發粉絲轟動，大讚 「沒想到會露臉」、「Ellie 真的超漂亮」， 以及 「盛世美顏」 等誇讚，更因此知名度大開；後續也跟台灣幾名知名女優，包括「吳夢夢」在內等人同框合拍影片。