我是廣告 請繼續往下閱讀

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies，FDD）日前示警，台灣液化天然氣進口有30%來自卡達，而卡達易受中國施壓，台灣應思考是否尋求替代。經濟部重申台灣LNG進口來源已多元分散採購，並以穩定供應、分散進口氣源為主要考量，若有符合我國需求且具價格競爭力之LNG貨源，將評估採購可行性。據能源署統計，台灣液化天然氣（LNG）前三大來源國為澳洲、卡達及美國，2024年全年，澳洲占37.9%、卡達占25.3%、美國占9.8%。今年前7個月，卡達占36.4%、澳洲占31.6%、巴布亞紐幾內亞占8.4%、美國則是7.9%。捍衛民主基金會指出，台灣近半電力仰賴液化天然氣（LNG），而所有LNG與煤炭都仰賴進口，且能源儲備有限。這不只使電網穩定性面臨風險，更是重大戰略弱點；而卡達易受中國施壓，台灣應思考是否尋求替代。經濟部表示，台灣LNG採購採中長約布局為主、短約及現貨為輔的動態調整策略，有助於提升能源供應韌性，維持LNG貨源穩定。以2024年為例，我國LNG進口國已達14國（全球主要產氣國共22國），顯見我國LNG進口來源已多元化，政經較為穩定地區（如澳洲、美國）占近5成。經濟部最後強調，卡達氣源占比自2013年49%降至2024年25%，充分展現政府降低對單一氣源依賴度之努力；自2019年起引進美國合約氣源，進口占比已從2019年3%提高至2024年10%，且中油公司已於2025年3月20日與美國簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書，表明投資及採購LNG之意願，未來向美進口LNG量將持續增加。