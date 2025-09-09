我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲遭羈押超過1年，8日終獲交保，重出江湖後人氣不減，不論是到新竹老家、或是返回台北住處，都有不少小草力挺，綠營點名柯文哲可能參選2026年高雄市長。而被看好將代表國民黨參選高雄市長的國民黨立委柯志恩今（9）日回應，柯文哲才剛出來，外界不必太早揣測。對於外界擔心若柯文哲參選高雄會造成藍白分票的疑慮，柯志恩回應，這些都是假設性問題。她強調，柯文哲最重要的是先調整身心，之後再向社會說明未來方向，外界也普遍期待他的決定。她說，應該先給柯文哲時間好好休養，與家人好好相處。若未來參選高雄，代表藍白綠都有角逐，形成三分之二新科市長的局面，也是一種好現象。媒體形容柯文哲聲勢如日中天，甚至稱其為「台版曼德拉」，是否擔心聲勢蓋過國民黨？柯志恩表示，這同樣是假設性問題，藍白過去在立法院曾合作通過多項法案，未來也勢必要攜手，才能凝聚在野力量對抗民進黨政府。柯志恩也提到，柯文哲過去一年確實遭遇不平等待遇，大家都替他感到不值，如今聲勢高漲也可樂觀其成，但未來仍有許多變數，現在不必過度揣測。