▲許瑋甯穿著牛仔外套和短裙，走進飯店時被許多路人認出。（圖／讀者提供）

許瑋甯今（9）日下午1點半將出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，今年7月剛生下兒子的她，一舉一動都受到關注，不到12點半，飯店外就已經停滿電視台的SNG車，有讀者向《NOWNEWS今日新聞》透露，許瑋甯在經紀人的陪同下，在12點50分左右進入飯店，身上披著牛仔外套，一身輕便，認出她的路人都驚呼，「太漂亮了吧！」許瑋甯今年7月生下兒子，8月才在社群平台報喜，做完月子的她馬上復出，今（9）日首度出席公開場合，時間還未到就已經有大批媒體守候，而在12點50分左右，許瑋甯在經紀人陪同下走進飯店，已經妝髮完整，也沒有其他助理陪伴，絲毫不介意被認出。根據讀者透露，許瑋甯身材已經恢復到產前，就像是沒生過一樣，氣色也非常好，她從大門一路走經過櫃檯、電梯，認出她的人都忍不住竊竊私語，「許瑋甯欸」、「天啊太美了吧」、「好扯哦」，就連剛好也要搭電梯的攝影師都在聊，「好漂亮哦」，可見女神魅力。許瑋甯8月14日在報喜，平安生下兒子，不過當時已有親友收到彌月禮，推算時間她應該是產後一個月才公開喜訊，如今她出月子立刻復出，8日在IG限時動態分享第一個工作，就是加入服裝品牌UNIQLO15周年大使陣容，穿著紅色針織衫和牛仔褲，踩著皮靴的許瑋甯，氣色相當不錯。許瑋甯嫁給邱澤後，戀情相當低調，今年2月兩人一同出席公司春酒，當時邱澤喝得滿臉通紅，心情非常好，許瑋甯負責和大家聊天，當時也已經有孕在身，懷孕過程中，許瑋甯非常低調，推掉所有工作專心養胎，邱澤也在家陪伴，即便如此，這對神仙眷侶的一舉一動仍是大家關注焦點。