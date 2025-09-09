我是廣告 請繼續往下閱讀

全新iPhone發表後秒買上一代省錢？通路商曝慣例：反倒可能漲價

▲iPhone 17 Pro Max 模型機(上)，相較於上一代iPhone 16 Pro Max（下），最明顯的變化就是相機模組的比例變大許多。（圖／翻攝Ｘ）

▲按照慣例，iPhone 16 Pro系列將在蘋果發表會後從官網下架。（圖／NOWnews攝影中心）

iPhone 17系列即將在台灣時間明（10）日凌晨1點正式亮相，全球都在關注蘋果又會帶來哪些驚喜與創新。除此之外，也有許多果粉好奇，等iPhone17發表後「回頭買16系列」能搶到便宜省錢？對此，通路商的過往經驗則顯示，「16系列最便宜時間點」已經過去了，發表會結束後，反倒可能會些微漲價。許多果粉都在等待明（10）日清晨的iPhone 17系列發表，除了想要搶看最新機種之外，也有部分準備換機的果粉看到今年鏡頭模組大改，而想要轉往購買去年的16系列，還順便能省下一筆價差。但如果你是想要等發表會後再換16系列的消費者，可能要盡快做決定了！根據傑昇通信8月份公布的「降價手機排行榜」當中，依舊不見iPhone 16系列的名字，業者更坦言，全新iPhone 登場之後，上一代機型價格甚至可能會小幅回漲。因為按照蘋果往年慣例，等到全新機種發表之後，蘋果官網將會下架前一代Pro系列，民眾想買只能到市面通訊行，但屆時以傑昇通信官網數據為例，最暢銷的iPhone 16 Pro 256GB，在今年4月份空機價格一度降到36,790元，比蘋果原價40,400便宜3,610元，跌幅達9%；不過到了今（9）日傑昇通信官網iPhone 16 Pro 256GB價格，門市價格已經悄悄回升至36,990元、網購價格更是回溫到38,469元。總結來說，，果粉、通路都在等待蘋果發表會定案，如果新機升級幅度不如預期，那麼前一代的iPhone身價反而會回溫。