台中市西屯區一處設在學校附近的「德州撲克體驗館」涉嫌賭博，臺中市警六分局日前出動24名警力直搗現場查緝，當時正有賭客神情緊繃比拚牌技，桌上籌碼堆成小山，卻在警方進入喝斥臨檢的那一刻全數停擺，氣氛瞬間凝結。警方當日帶回賭客與員工共16人，查扣近40萬元現金、不法籌碼及相關賭具。據了解，該店表面上是休閒撲克館，實際上卻以「新臺幣換籌碼」方式進行賭博，賭客每次需以3400元換取30萬點籌碼，店家則抽頭400元作為佣金，最後贏得的籌碼還能兌回現金，場面頗像電影賭神中在遊輪賭博的場景。有趣的是，部分賭客在警方進入查緝時當場愣住，手裡緊握籌碼不願鬆開，甚至有人小聲詢問「這一局怎麼算？」讓查緝現場一度有些尷尬又好笑，警方隨後也表示：「這裡不是公海，通通扣回去。」將桌面籌碼與櫃檯現金逐一清點裝袋，讓「牌桌」瞬間變成「證物桌」。第六分局長周俊銘強調，本次查獲的賭博場所就位於學校周邊，賭博歪風恐影響學子身心，警方絕不容許此類不法行為存在，為維護社區純淨環境與校園周邊治安，將持續加強查緝力道，展現警方掃蕩決心。