曾經在金鐘獎大戲《八尺門的辯護人》合作、當時沒有成功組CP的初孟軒與雷嘉汭，終於將在本月要上映的《詭鄉》扮演戀人，只是彼此私下太熟且是兄妹般的感情，拍吻戲忍不住爆笑NG更私下互虧，直呼「尷尬」。該片前進真正的鬧鬼房屋取景，拍攝過程詭譎異常，還有宗教顧問設結界、阻擋惡靈侵入。就連試片現場，都由本身有敏感體質也跟隨神明修練的監製陳頡昕，穿上道袍為觀眾淨身、祈福。

▲雷嘉汭（左）與初孟軒在《詭鄉》中終於配成情侶檔CP。（圖／一群獨角角鯨娛樂提供）
初孟軒要吻雷嘉汭　牙膏牙刷都備妥

《詭鄉》導演馬新語首部編導劇情長片，靈感取材自己及陳頡昕的家族故事，「鬼屋實地取景」頗具噱頭。 初孟軒與雷嘉汭首度升格戀人，拍攝時都有努力在調整心態，親密戲都有放感情對望，卻也都忍不住異口同聲笑出來：「真的很尷尬！」初孟軒對吻戲有備而來，自稱很有職業道德，會特別帶牙刷跟牙膏到拍攝現場，雷嘉汭打趣回道：「那我等一下要吃大蒜跟蔥！」初孟軒表達出紳士的態度：「沒關係，我會自己承受，甚至會在聞到那一刻喜歡上大蒜的味道。」

在農曆鬼月上映的《詭鄉》，集結初孟軒、雷嘉汭以及「國民阿嬤」王滿嬌、實力派男星張翰等主演，拍攝現場就碰上靈異干擾的驚悚事件，導演和演員們在花絮中現身說法。初孟軒回憶在拍攝雷嘉汭房間的重頭戲時，身體突然極度不適，懷疑因能量頻率過於接近而「吸引到不該來的朋友」，被迫喊卡，並請宗教顧問現場處理。雷嘉汭則透露：「聽說那時有很多不同世界的『臨時演員』來看我們拍戲。」

▲雷嘉汭（右）與初孟軒（左）拍攝《詭鄉》時碰到不少詭異事件，在現場也有宗教顧問幫忙。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）
避邪寶物消失出怪事　拍片現場詭異狀況不少

更驚人的是，馬新語更直言，宗教顧問甚至有「調好兄弟」來協助拍片，其中一場戲的場景由於該地頻繁發生車禍而充滿怨氣，被宗教顧問稱為「陰陽交界處」，最陰的房間衣櫃裡還鎮放黑曜石避邪，某次排戲，演員們更不自覺走向「聚陰之地」。陳頡昕則回憶，當時劇組拍攝不順進度落後，本想對大家精神喊話，一上樓立刻感受到強大壓迫感且磁場不太對勁，查看衣櫃發現鎮邪黑曜石離奇消失，導演還詭異發笑，直到將黑曜石歸位後，拍攝突然變得順利，還能準時收工。

馬新語稱宗教顧問有在該處幫忙設立結界，所以惡靈是無法入侵的，解釋道：「可能是好兄弟覺得拍戲現場有趣，過來開玩笑小鬧一下，慶幸沒有實質上的危險。」《詭鄉》將於9月19日全台上映，更多電影資訊，可以上官方臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/EerieHometown


※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
