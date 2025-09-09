我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷嘉汭（左）與初孟軒（右）在《詭鄉》中終於配成情侶檔CP。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

曾經在金鐘獎大戲《八尺門的辯護人》合作、當時沒有成功組CP的初孟軒與雷嘉汭，終於將在本月要上映的《詭鄉》扮演戀人，只是彼此私下太熟且是兄妹般的感情，拍吻戲忍不住爆笑NG更私下互虧，直呼「尷尬」。該片前進真正的鬧鬼房屋取景，拍攝過程詭譎異常，還有宗教顧問設結界、阻擋惡靈侵入。就連試片現場，都由本身有敏感體質也跟隨神明修練的監製陳頡昕，穿上道袍為觀眾淨身、祈福。《詭鄉》導演馬新語首部編導劇情長片，靈感取材自己及陳頡昕的家族故事，「鬼屋實地取景」頗具噱頭。 初孟軒與雷嘉汭首度升格戀人，拍攝時都有努力在調整心態，親密戲都有放感情對望，卻也都忍不住異口同聲笑出來：「