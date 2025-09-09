楊千霈今年3月趁著雪季到日本滑雪，在社群上分享許多旅遊美照，不料時隔半年的今（9）日，楊千霈突然在Threads上發文求助網友，表示裝有護照、信用卡的拉鏈布袋，疑似入境後掉落在桃園機場，更令粉絲驚訝的是，她居然遺失近半年才發現，本人也直呼「實在太荒謬」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
護照遺失心慌　楊千霈急發文求助

楊千霈在文中表示，護照是在今年3月24日晚間約7點左右不慎遺失，地點位於桃園機場第一航廈廁所或入境範圍，並詳細描述物品特徵，表示是用See by Chloe小怪獸的拉鏈布袋，裝著MCM的護照夾。

▲楊千霈疑似在三月去日本滑雪後，於回台時在桃園機場弄丟護照。
▲楊千霈疑似在三月去日本滑雪後，於回台時在桃園機場弄丟護照。（圖／翻攝自pinkbabe0309）
弄丟半年沒發現　本人直呼太荒謬

沒想到遺失的不止護照，袋子裡竟然還有BV錢夾、日幣與信用卡，眾多高價值物品一次丟失，竟過了快半年才發現，也讓楊千霈直呼：「天啊！實在太荒謬、太大意了」。

▲（圖／翻攝自pinkbabe0309）
▲（圖／翻攝自pinkbabe0309）
找回機會渺茫　熱心粉絲出妙招

雖然整包遺失快半年，楊千霈仍保持希望，警急發文拜託網友協尋，並附上示意照片增加找回機率，熱心粉絲也提醒，建議可以先聯絡機場失物招領，希望楊千霈早日尋回護照。

看更多楊千霈相關新聞

楊千霈摘除扁桃腺！失去嗅覺味覺求救中醫　現況曝光：挺吃力的

楊千霈術後喪失味覺與嗅覺！暴瘦4公斤首露面　淚喊：會盡快康復

相關新聞

錦雯演民視八點檔隨機開唱6字出事　一句香頌電視台被罰5萬元

許瑋甯產後復出誇邱澤神隊友！甜曝兒長相：白天像我，晚上像爸爸

江祖平遭律師李怡貞諷「各種瘋」下場慘了！發聲致歉嘆：反思檢討

林智勝愛女被酸靠爸登台！合體李多慧站C位高EQ回應：當笑話在看