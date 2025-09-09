我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊千霈疑似在三月去日本滑雪後，於回台時在桃園機場弄丟護照。（圖／翻攝自pinkbabe0309）

▲（圖／翻攝自pinkbabe0309）

楊千霈今年3月趁著雪季到日本滑雪，在社群上分享許多旅遊美照，不料時隔半年的今（9）日，楊千霈突然在Threads上發文求助網友，表示裝有護照、信用卡的拉鏈布袋，疑似入境後掉落在桃園機場，更令粉絲驚訝的是，她居然遺失近半年才發現，本人也直呼「實在太荒謬」。楊千霈在文中表示，護照是在今年3月24日晚間約7點左右不慎遺失，地點位於桃園機場第一航廈廁所或入境範圍，並詳細描述物品特徵，表示是用See by Chloe小怪獸的拉鏈布袋，裝著MCM的護照夾。沒想到遺失的不止護照，袋子裡竟然還有BV錢夾、日幣與信用卡，眾多高價值物品一次丟失，竟過了快半年才發現，也讓楊千霈直呼：「天啊！實在太荒謬、太大意了」。雖然整包遺失快半年，楊千霈仍保持希望，警急發文拜託網友協尋，並附上示意照片增加找回機率，熱心粉絲也提醒，建議可以先聯絡機場失物招領，希望楊千霈早日尋回護照。