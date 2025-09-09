「突變速度快、可以人傳人」

立百病毒來源是蝙蝠！可以人傳人

▲人類只要接觸到生病的動物或其分泌物，就有可能感染立百病毒，且立百病毒可能在人與人之間傳播。（示意圖／取自Pixabay）

立百病毒初期症狀像感冒 嚴重併發腦炎

▲立百病毒初期症狀像感冒，但嚴重可能會併發腦炎，導致死亡率變高。（圖／記者張乃文攝）

立百病毒台灣還沒有案例 短期不必恐慌

▲台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，立百病毒短期在台灣大流行機率較低。（圖／記者許若茵攝）

立百病毒成為2020年新冠病毒之後，首次被南韓新增的一級傳染病，世界衛生組織也密切關注立百病毒的潛在風險，台灣感染科權威、台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，黃立民接受《NOWNEWS》訪問時指出，立百病毒的主要宿主是「蝙蝠」，能傳染給豬、馬、羊、狗、貓等，；類型有點像2022年的「瑯琊病毒」，1994發現的「亨德拉病毒」，分別透過豬傳人、馬傳人互相感染病擴大疫情。黃立民說明，如果感染立百病毒，兆，不過後期若延誤治療，或是抵抗力較差的長者、孩童、慢性變患者，黃立民提及，立百病毒和流感、新冠、呼吸道融合病毒相同，屬於「核糖核酸病毒（RNA病毒）」，這種病毒的酵素比較不精準，因此繁殖下一代時「容易做錯」，，所以流感、新冠才會一直出現不同的變異株，黃立民提到，立百病毒之所以會在近期被關注，主要是東南亞地區有些疫情，除了印度、孟加拉出現死亡案例，周遭的馬來西亞也傳出病例，加上幾年前的新冠病毒也是在初期只有零星個案，最後卻引發全球大流行，在台灣方面，目前尚未有立百病毒的確診或移入消息，所以民眾不必過度恐慌，只是要特別注意，