立百病毒成為2020年新冠病毒之後，首次被南韓新增的一級傳染病，世界衛生組織也密切關注立百病毒的潛在風險，台灣感染科權威、台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，立百病毒短期在台灣大流行機率低，但這類病毒「突變速度快、可以人傳人」的2大特性非常麻煩，與新冠、流感類似，也是必須關注的重點。
立百病毒來源是蝙蝠！可以人傳人
黃立民接受《NOWNEWS》訪問時指出，立百病毒的主要宿主是「蝙蝠」，能傳染給豬、馬、羊、狗、貓等，人類只要接觸到生病的動物或其分泌物，就有可能感染，且立百病毒可能在人與人之間傳播；類型有點像2022年的「瑯琊病毒」，1994發現的「亨德拉病毒」，分別透過豬傳人、馬傳人互相感染病擴大疫情。
立百病毒初期症狀像感冒 嚴重併發腦炎
黃立民說明，如果感染立百病毒，一開始的症狀就像感冒，會出現發燒、全身倦怠、肌肉酸痛，基本上沒什麼特別徵兆，不過後期若延誤治療，或是抵抗力較差的長者、孩童、慢性變患者，症狀嚴重可能會併發腦炎，導致死亡率變高。
黃立民提及，立百病毒和流感、新冠、呼吸道融合病毒相同，屬於「核糖核酸病毒（RNA病毒）」，這種病毒的酵素比較不精準，因此繁殖下一代時「容易做錯」，而做錯又沒死亡的個體，就變成突變的病毒，所以流感、新冠才會一直出現不同的變異株，而立百病毒也有這種「複製速度快、容易突變」的特性。
立百病毒台灣還沒有案例 短期不必恐慌
黃立民提到，立百病毒之所以會在近期被關注，主要是東南亞地區有些疫情，除了印度、孟加拉出現死亡案例，周遭的馬來西亞也傳出病例，加上幾年前的新冠病毒也是在初期只有零星個案，最後卻引發全球大流行，所以全球對疑似有大流行風險的病毒，都更加小心謹慎。
在台灣方面，目前尚未有立百病毒的確診或移入消息，所以民眾不必過度恐慌，只是要特別注意，若前往東南亞國家一定要保持衛生、戴口罩，盡量少接觸野生動物，若必須接觸也要馬上洗手，有任何不舒服症狀，到醫院時也要確實告知旅遊史。
