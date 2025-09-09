我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 警方獲報當天先後在台中、桃園逮捕4名嫌犯。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市三民區民族一路與九如路口的停車場8日上午8時左右發生一起搶劫案，一名33歲葉姓男子提著2個手提袋內有500萬元要去買土地，遭2名男子噴辣椒水搶走，警方獲報當天先後在台中、桃園逮捕4名嫌犯，警方將持續溯源，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。9月8日8時20分許，葉男（33歲）前往三民區民族一路公司上班，途中突遭2名男子噴灑辣椒水搶走2個手提袋（內有新台幣500萬、手機及平板）。案發後，三民一分局與刑警大隊立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，經鎖定作案車輛以車追人，專案小組努力不懈先是於當日天下午14時30分許循線在台中市逮捕涉案嫌疑人柯男（20歲）、陳女（19歲）及車主楊女（25歲）。另再於同日19時30分在桃園地區逮捕另名嫌疑人梁男（20歲），目前專案小組持續溯源積極追緝，勢必揪出幕後其餘共犯，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押，以嚴正執法。