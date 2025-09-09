我是廣告 請繼續往下閱讀

小虎隊一出道即爆紅，曾在台灣帶起一股追星風潮。

希望讓老一輩樂迷能重溫清晰版的青春記憶， 也讓年輕一代的聽眾有機會以最佳的品質， 發現和欣賞這些歷久彌新的經典之作。」



上線的專輯包括小虎隊全部曲庫及成員吳奇 隆、蘇有朋的經典單飛專輯，以及風格獨具的憂鬱王子姜育恒專輯，同時還有憂歡派對、紅孩兒、 少女隊等團體及藝人曲庫，總計600多首80到90年代風靡華語世界的流行金曲，涵蓋66張代表華語 歌壇初代偶像藝人及團體最高製作水準的專輯，其中24張小虎 隊、姜育恒最重要的音樂作品也做了母帶重制版本，使用現代化的數位技術， 讓這些這些作品重現光彩。



有小虎隊就有銷售量



小虎隊推出或參與的專輯，往往都能大賣，戰果輝煌，像是在台灣銷量突破25萬張、與憂歡派對合作的大碟《新年快樂》，10天內全亞洲突破200萬張，89年度銷量冠軍、小虎隊首張專輯《逍遙遊》；《男孩不哭》、《 紅蜻蜓》和《星星的約會》，三張不斷刷新銷售紀錄的經典專輯，2周內全亞洲銷量過200萬張的小虎隊第5張公益專輯《愛》； 陳志朋入伍服兵役前，讓無數歌迷淚目動容的紀念專輯《再見》。



此外，還有小虎隊暫時解散推出的紀念專輯《Best Dance Remix》，它也是全亞洲第一張全電子混音REMIX專輯； 小虎隊闊別舞台兩年後重聚發行的複合紀念專輯《星光依舊燦爛》； 小虎隊最後兩張錄音室作品《快樂的感覺永遠一樣》、《庸人自擾》； 小虎隊成員單飛後，吳奇隆的《追風少年》、蘇有朋的《 我只要你愛我》兩張經典作品，都令粉絲難忘。



環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅表示，小虎隊、姜育恆等音樂人的作品已經從當年的卡帶、 黑膠和CD，成功地轉移到數位平台，「這些歌曲不再是父輩抽屜裡的舊物， 而是所有用戶都能隨時點擊播放的數字資產，他們是華語流行樂壇不可磨滅的文化符號，影響了整整一代人，我們非常榮幸能與擎天娛樂合作， 將這些寶貴的音樂資產以全新的數位面貌呈現給全球樂迷。 這不僅是對經典的致敬，更是連接不同世代樂迷的橋樑。」



▲姜育恆（如圖）重要的音樂作品近期有母帶重制版本。（圖／環球音樂提供） 還包括大量上世紀90年代初期臺灣流行歌壇偶像文化的初領風潮者 ，包括少女偶像團體的元老人物、 帶領小虎隊出道的師姐組合憂歡派對，以及該組合個人發展的成員— —憂憂（蔡雨倫）；小虎隊之後，同樣席捲華人世界的偶像組合紅孩兒。



他們在1990年代爆紅 佔下台灣流行音樂的半邊天



爬梳1990年代台灣的流行音樂版圖，在1991年小虎隊暫時解散後， 開麗推出的由吳佩瑜， 徐淑娟以及王思涵三人所組成的青春少女組合少女隊， 他們是小虎隊的官方姊妹團；當年風靡臺灣的《青春大對抗》節 目捧紅了宋少卿、劉爾金、黃子佼、卜學亮等人， 他們曾經的組合帥哥綜藝團也有不少的忠實粉絲。



歌手林立洋對於內地歌迷來說有些陌生， 但他是華語歌壇偶像組合的真正鼻祖，在小虎隊成立4年前，以本名「林利」出道，與孫明光、胡渭康簽約華星旗下，成團香港小 虎隊，首張專輯後便和天后梅豔芳連袂出擊，台灣綜藝節目中著名的「檳郎姊妹 花」成員之一、金韻民歌獎獲獎歌手姚黛瑋，這些名 字共同代表了華語流行音樂 偶像團體時代的第一個黃金高潮，他們也是華語樂壇偶像時代的奠定者，都在這次上線的曲庫歌單裡。



解散29年，小虎隊回來了，多首金曲將以全新數位版回歸，環球音樂日前宣布與擎天娛樂展開策略合作，將超過600首橫掃80、90年代華語樂壇的代表金曲同步上線，其中小虎隊與姜育恆的重要專輯多達24張，全數經過母帶重製，讓粉絲直呼「青春回來了」。擎天娛樂執行長劉虞瑞表示，此次與環球音樂的合作可謂意義重大，我們投入了大量資源進行技術處理和後期製作，