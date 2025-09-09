我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「PERCENTAGE好禮大合集」各式兼具潮流感與實用性的限量單品，絕不能錯過。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲「K-POP隨放隨跳活動」現場將隨機播放SEVENTEEN 經典舞曲，粉絲可即興挑戰舞力，展現熱情與創意。（圖／新光三越高雄左營店提供）

▲高雄大立推出限定活動「秋日和風祭典」。（圖／高雄大立提供）

▲《米飛兔70週年紀念快閃店》除了夢幻拍照場景，現場推出多款70週年限定商品。（圖／高雄夢時代提供）

高雄百貨秋季打造一波又一波的驚喜體驗。SKM Park Outlets高雄草衙再度化身南台灣最盛大的萬聖節舞台，全館打造為鬼魅南瓜鎮。韓國人氣男團 SEVENTEEN 官方角色「MINITEEN」快閃店登陸新光三越高雄左營店。大立百貨推出「秋日和風祭典」。高雄夢時代《米飛兔70週年紀念快閃店》以「可愛爆擊」為主題，打造夢幻拍照場景。SKM Park Outlets 高雄草衙「南瓜鎮」六大拍照景點打造高雄最盛大的萬聖場景。大道東中央廣場有南老大領軍的「南瓜軍團祭壇」、戶外購物街區延伸為 「鬼魅南瓜軍團」、旋轉樓梯「屍王鬼域」、北空橋鐘塔下方的巨大南瓜幻化為 「魔窟」、大道西成為「殺人魔追獵場」、鈴鹿賽道樂園售票中心玻璃上浮現無數鬼影形成 「幽獄裂縫」。不容錯過的萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」，首場將於10/4晚間18:30盛大開演。此外，特別攜手來自韓國的超人氣文創品牌PERCENTAGE DESIGN打造幽靈Ghody 萬聖節聯名驚喜，各式兼具潮流感與實用性的限量單品，活動期間，達成指定條件即可兌換。新光三越高雄左營店9/10-9/28獨家推出「MINITEEN HOUSE PARTY」快閃活動，9/10-9/14期間採線上事前預約制，邀請全台克拉（CARAT）們快衝高雄，搶先收藏官方限定周邊，感受偶像與角色雙重魅力。除了快閃店，新光三越高雄左營店更在9/13舉辦「K-POP隨放隨跳活動」，現場將隨機播放SEVENTEEN 經典舞曲，粉絲可即興挑戰舞力，展現熱情與創意。活動免費入場，還有驚喜小禮抽獎，讓粉絲在舞台上盡情揮灑能量。高雄大立推出限定活動「秋日和風祭典」，將於 9月27日至28日下午在高雄大立熱鬧登場。現場精心規劃多款經典日式祭典遊戲，包括撈金魚、釣水球與搖珠機，讓大小朋友都能感受濃厚日式氛圍。活動期間，更特別邀請塔咖鷗音社於每日16:00~16:30演出沖繩三線音樂，帶來原汁原味的日本風情。參與和風祭典並完成集章任務，還能兌換大立限量和風貼紙。來自荷蘭、深受全球喜愛的經典角色「米飛Miffy」迎來70週年。《米飛兔70週年紀念快閃店》，即日起至10/20在高雄夢時代盛大開展。除了夢幻拍照場景，現場推出多款70週年限定商品，為收藏迷打造專屬回憶；凡於展區不限金額消費，即可獲得米飛雙面造型扇與展場繪畫區圖畫紙，贈完為止。每週四更有夢時代獨家限定米飛胸章登場，自9/25起每週推出一款。最受期待的「米飛人偶見面會」將於9/14、9/28、10/12下午2:30舉行，凡持當日不限金額消費發票即可兌換拍照券，每場限量50名，與可愛米飛近距離互動。