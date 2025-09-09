我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客x屋馬！中秋「月見七盎司厚燒牛披薩」 中秋「月亮+圈圈」回歸

▲必勝客再度聯名屋馬，今年「月見七盎司厚燒牛披薩」肉量升級增加40%。（圖／記者蕭涵云攝）

▲必勝客「月見七盎司厚燒牛披薩」，每一片都有鮮嫩干貝＋月見切達白玉。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每一片披薩上也都吃得到燒肉，而且口感有嫩。（圖／記者蕭涵云攝）

▲夢多搶先試吃月見七盎司厚燒牛披薩，大喊「UMAI（好吃）」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂開學季17大優惠券。（圖／達美樂提供）

中秋節吃燒肉披薩慶團圓！必勝客再度聯名台中日式燒肉名店屋馬，限定推出「月見七盎司厚燒牛披薩」，招牌果香燒肉醬搭配厚切牛肉＋鮮嫩干貝＋月見切達白玉。還同步回歸「月亮圈圈」大披薩199元，芝心餅皮放滿牽絲莫札瑞拉起司，濃郁開吃。必勝客再度聯名台中日式燒肉名店屋馬，限定推出「月見七盎司厚燒牛披薩」，來自屋馬的招牌果香燒肉醬、搭配厚切牛肉＋鮮嫩干貝＋月見切達白玉，鹹甜美味。還找來肌肉男神夢多搶先試吃，他稱讚：「這次的披薩咬起來很有滿足感美味（UMAI） ！」今年同步回歸大受歡迎的「月亮圈圈」大披薩，在芝心餅皮上放滿牽絲莫札瑞拉起司，一樣199元濃郁爽吃。，不怕中秋節天氣差，自備月亮端上桌團圓共賞。中秋必勝客10月6日前，推出多款高CP值限定套餐優惠，推薦2～3人開吃「中秋小套餐」599元起、適合全家分享的「中秋大套餐」1099元起；還有結合雙披薩與月亮圈圈的「中秋賞月餐」、搭配人氣副食只要959元起。另外，、加購「玉米濃湯」2杯也只要50元；還有外送「一公斤起司披薩」699元可吃。