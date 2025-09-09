中秋節吃燒肉披薩慶團圓！必勝客再度聯名台中日式燒肉名店屋馬，限定推出「月見七盎司厚燒牛披薩」，招牌果香燒肉醬搭配厚切牛肉＋鮮嫩干貝＋月見切達白玉。必勝客表示：「今年肉量升級！大大增量40%，」半價459元開賣！還同步回歸「月亮圈圈」大披薩199元，芝心餅皮放滿牽絲莫札瑞拉起司，濃郁開吃。
必勝客x屋馬！中秋「月見七盎司厚燒牛披薩」 中秋「月亮+圈圈」回歸
必勝客再度聯名台中日式燒肉名店屋馬，限定推出「月見七盎司厚燒牛披薩」，來自屋馬的招牌果香燒肉醬、搭配厚切牛肉＋鮮嫩干貝＋月見切達白玉，鹹甜美味。
業者必勝客表示，對比去年放有五盎司厚燒牛，今年的「月見七盎司厚燒牛披薩」，滿足肉肉控表示：「肉量更升級達40%！」還找來肌肉男神夢多搶先試吃，他稱讚：「這次的披薩咬起來很有滿足感美味（UMAI） ！」
今年同步回歸大受歡迎的「月亮圈圈」大披薩，在芝心餅皮上放滿牽絲莫札瑞拉起司，一樣199元濃郁爽吃。
必勝客「月見七盎司厚燒牛披薩」即日起開賣，外帶單點直接享半價優惠459元；而同步限時回歸的「大月亮圈圈」目前於 PK APP限量開搶，單點只要199元，不怕中秋節天氣差，自備月亮端上桌團圓共賞。
中秋必勝客10月6日前，推出多款高CP值限定套餐優惠，推薦2～3人開吃「中秋小套餐」599元起、適合全家分享的「中秋大套餐」1099元起；還有結合雙披薩與月亮圈圈的「中秋賞月餐」、搭配人氣副食只要959元起。
另外，達美樂現在除了外帶「大披薩」299元優惠，有12款口味任選，加購可可馬芬享「買一送一」、加購「玉米濃湯」2杯也只要50元；還有外送「一公斤起司披薩」699元可吃。
